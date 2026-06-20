El CEO de Paramount David Ellison quiere lanzar 30 películas al año. La historia y Hollywood dicen que es irrealista.

Paramount Skydance CEO David Ellison habla en el escenario durante la presentación de Paramount Pictures en CinemaCon en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, el 16 de abril de 2026.

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El CEO de Paramount David Ellison está intentando hacer algo que ningún otro estudio ha hecho en la era moderna del cine: lanzar 30 películas anualmente. Ellison prometió una vez más este hito cinematográfico ante miles de exhibidores en CinemaCon el 16 de abril. El público estalló en aplausos después de su declaración.

Sin embargo, los operadores de salas de cine han expresado preocupaciones y escepticismo sobre el futuro planificado de películas. Si bien una gran cantidad de lanzamientos ayudaría a las salas de cine, las empresas dudan de que Ellison pueda cumplir la promesa.

Su plan de 30 filmes dependería de que Paramount reciba la aprobación regulatoria para su fusión propuesta con Warner Bros. Discovery, aprobada por los accionistas de esta última empresa el 23 de abril. Ellison señaló que cada estudio produciría 15 películas al año.

Sin embargo, Ellison no ha proporcionado muchos detalles sobre esas 30 entregas, y no está claro cómo lograría el ambicioso objetivo. Los representantes de Paramount no respondieron a la solicitud de comentarios de CNBC.

No está claro si todas las películas tendrían estrenos amplios, es decir, que eventualmente se proyectarían en al menos 1,500 teatros, aunque el estándar típico es de 2,000. Tampoco se sabe si la compañía contará las películas que distribuye pero no produce como parte de esta cifra, o cuántos de esos títulos propuestos serán considerados superproducciones.

Operadores de salas de cine y expertos de la industria son escépticos de que Paramount pueda mantener una lista de 30 películas después de la fusión inicial. Después de todo, una parte del proceso de consolidación es eliminar redundancias, lo que inevitablemente conduce a despidos, así como a medidas de reducción de costos que a menudo resultan en menos producciones.

“Cuando se trata de nuevas películas tradicionales de estreno amplio, 30 películas al año es un plan ambicioso dado que la mayoría de los distribuidores lanzan en promedio entre 10 y 15 estrenos amplios cada año”, dijo Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado en Comscore.

En los últimos 25 años, ningún estudio ha lanzado 30 películas en un solo año. La combinación de 20th Century Fox y Searchlight estuvo cerca en 2006 cuando los estudios lanzaron 25 estrenos amplios, según datos de Comscore.

Contexto: La propuesta de Paramount de lanzar 30 películas al año ha generado escepticismo en la industria del cine.

Verificación de hechos: El lanzamiento de 30 películas al año sería un logro sin precedentes en la industria cinematográfica moderna.