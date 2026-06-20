Estados Unidos es campeón mundial (no oficial), ¿y veremos un nuevo ganador de la Copa del Mundo? Resumen del día 9

En la novena jornada del Mundial, la selección masculina de Estados Unidos selló su pase a los octavos de final, cuando un gol en propia meta y un cabezazo de Alex Freeman le bastaron para vencer 2-0 a Australia en Seattle sin Christian Pulisic, que se recupera de una lesión en el gemelo.

En el otro partido del Grupo D entre Turquía y Paraguay, Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador en recibir una tarjeta roja por taparse la boca al hablar con un oponente, pero los sudamericanos se aferraron a una victoria por 1-0 que significó que USMNT había ganado oficialmente el Grupo D, y que Turquía quedó eliminada del torneo con un partido aún por jugar.

Más temprano en el día, los fanáticos de Escocia probablemente seguirán ganándose el cariño de la gente de Massachusetts a pesar de que su equipo cayó por 1-0 a manos de Marruecos, con Ismael Sabari anotando el único gol en Foxborough.

Y Brasil hizo lo suficiente para vencer a Haití 3-0 (Vinicius Junior fue protagonista y Matheus Cunha anotó dos veces mientras los haitianos se convertían en el primer equipo eliminado del torneo de este año) mientras Carlo Ancelotti dejaba caer una gran indirecta sobre Neymar.

El AtléticoProporcionará resúmenes diarios de los temas de conversación más importantes de la Copa Mundial a lo largo del torneo. Esto es lo que pasó en la jornada 9…

Grupo D:Estados Unidos 2-0 Australia

Grupo C:Escocia 0-1 Marruecos

Grupo C:Brasil 3-0 Haití

Grupo D: Turquía 0-1 Paraguay

Adivina quienes son los campeones del mundo no oficiales…

La identidad de los verdaderos campeones mundiales oficiales no se conocerá hasta la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey el 19 de julio.

Sin embargo, los nuevos campeones del mundo no oficiales fueron coronados el viernes en Seattle.

El concepto de Campeonato Mundial de Fútbol No Oficial se remonta a la década de 1960, en parte gracias a que los aficionados escoceses reclamaron el título después de vencer a Inglaterra, actual campeona del mundo, en 1967. Pero fue “formalizado” por investigadores para un sitio web de estadísticas llamado RSSSF a principios de la década de 2000.

Otra palabra para la idea es campeones mundiales “lineales”, y esencialmente funciona como un título de boxeo: si vences al actual poseedor, te llevas el título. Esto se remonta al primer partido internacional, entre Escocia e Inglaterra en 1872. Terminó en empate, pero un año después los ingleses vencieron a los escoceses por 4-2 y, como tales, fueron los primeros campeones del mundo no oficiales.

La línea continúa hasta el día de hoy y, de cara a este Mundial, el campeón era Turquía. Luego perdieron su primer partido del torneo ante Australia, lo que significa que los Socceroos defendieron su título el viernes.

Ya sabes cómo terminó eso. La victoria de Estados Unidos sobre Australia no sólo aumentó la creciente sensación de optimismo en torno a las perspectivas de este equipo en la Copa del Mundo, sino que significó que se llevaran la corona del Campeonato Mundial No Oficial.

Estados Unidos ha comenzado el torneo con estilo (John Dorton/USSF/Getty Images)

¿Hasta dónde pueden llegar? Al final, puede que tengan que conformarse con el título no oficial, pero el buen sentimiento que rodea al equipo de Mauricio Pochettino va en aumento. De hecho, podría decirse que las cosas están yendo mejor de lo que cualquiera podría haber esperado para los coanfitriones, y si continúan desempeñándose bien, solo puede ser algo bueno para el torneo en general.

¿Veremos un nuevo ganador del Mundial?

No suele haber ganadores sorpresa en la Copa del Mundo.

Ese tipo de cosas son para los campeonatos continentales, donde Dinamarca, Grecia y un Portugal limitado ganaron la Eurocopa, o Zambia ganó la Copa Africana de Naciones, o Qatar ganó la Copa Asiática. Sólo los pesos pesados ​​ganan el Mundial.

Y a un equipo le cuesta bastante ganarlo por primera vez. Tiene que haber algo especial en esos ganadores por primera vez, en lugar de simplemente un nombre nuevo que avanza torpemente en el torneo y termina con el trofeo. Tiendes a no tener casualidades.

Los últimos equipos en levantar el trofeo por primera vez fueron Francia en 1998, que eran los anfitriones y tenían un equipo de talentos generacionales, y España en 2010 que tenía una generación absurda de talento centrada principalmente en ese gran equipo de Barcelona. Habría sido más sorprendente si esos bandos no lo hubieran ganado. Antes de eso, el último equipo que ganó todo por primera vez fue Inglaterra en 1966.

¿Pero hay un ganador por primera vez entre los equipos de esta Copa del Mundo? Y si es así, ¿quién es probable que sea? Las opciones lógicas incluyen a Portugal (que no impresionó al empatar con la República Democrática del Congo), Colombia (que se deshizo de Uzbekistán con bastante facilidad, pero tiene pruebas más difíciles por delante) y tal vez Croacia o Holanda, quienes llegaron a la final antes con mejores equipos que ahora, pero se quedaron cortos en todas las ocasiones.

¿Podría hacerlo alguno de los equipos africanos? Senegal parece el más fuerte, pero también está Marruecos, que llegó a semifinales la última vez, o quizás Costa de Marfil, que parece muy emocionante, al menos.

Y luego está Estados Unidos, que… bueno, no podrían… ¿o sí?

Muchos de los poderes establecidos parecen lo suficientemente buenos como para sugerir que esta vez no habrá un ganador por primera vez, pero claro, ha habido un elemento alocado en este torneo, lo que sugiere que podría tener algunas sorpresas guardadas para nosotros.

¿Vinicius está preparado para llevar a Brasil a la gloria?

Uno de los temas de este Mundial aún incipiente ha sido cómo las superestrellas han dado un paso adelante. Lionel Messi anotó tres. Kylian Mbappé anotó dos veces. Lo mismo hizo Erling Haaland. Lo mismo hizo Harry Kane. Christian Pulisic, la cara del torneo, estuvo brillante en el primer partido del USMNT, aunque tuvo que ver el segundo desde el banquillo. Cuanto menos se hable de Cristiano Ronaldo, mejor, pero aún le quedan al menos dos partidos más para hacer algo.

Vinicius Jnr puede incluirse en ese grupo. Marcó un gol brillante para sacar a Brasil de un hoyo contra Marruecos, luego contra Haití, ciertamente pobre, anotó uno, asistió a Matheus Cunha en otro y forzó otro más, cuando su tiro cruzado fue detenido y Cunha anotó el rebote.

Este es el equipo de Vinicius. Lo ha sido durante un tiempo, pero lo es aún más desde que el papel de Neymar se volvió más periférico: él está en este Mundial como una figura ejemplar y no importa enormemente cuánto juegue, mientras que Vinicius está en este Mundial para llevar al equipo a ganarlo.

Y ahora está actuando así. A pesar de ser el jugador más joven (con casi 26 años) en el once titular de Brasil contra Haití, estaba claro quién era su hombre principal, en torno a quién se construyeron sus ataques y quién es el que tiene más probabilidades de producir algo de la nada.

Su influencia también se hizo evidente en un partido en el que Brasil ni siquiera jugaba, ya que Almirón de Paraguay vio la roja después de una revisión del VAR tapándose la boca con la mano mientras parecía decirle algo al turco Mert Mulder.

La expulsión fue la primera de su tipo después de que la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB), el organismo que establece las reglas del juego, cambiara sus leyes en abril para incluir que los jugadores que se taparan la boca en casos de confrontación fueran sancionados con una tarjeta roja.

Esa ley entró en vigencia después de que Vinicius alegara que el mediocampista del Benfica Gianluca Prestianni había abusado racialmente de él mientras se cubría la boca con su camiseta durante un partido de la Liga de Campeones de la UEFA en febrero. Prestianni negó haber abusado racialmente de Vinicius y luego fue sancionado con una sanción de seis partidos, tres de los cuales fueron suspendidos, tras admitir conducta homofóbica.

Ha existido la sensación, como ocurre con muchos jugadores que se establecen como estrellas a nivel nacional, de que Vinicius nunca ha sido tan bueno para la selección nacional como lo es para el Real Madrid. Depende de usted si cree que es una percepción injusta o no, pero parece haber algo diferente en Vinicius en esta Copa del Mundo.

Con Raphinha lesionado, Neymar sintiendo su camino de regreso y Joao Pedro fuera, Vinicius tendrá mucha responsabilidad para cumplir. Él está haciendo precisamente eso en este momento.

Qué saber de los partidos del sábado

Suecia fue una de las sorpresas de la primera ronda de partidos, con goles de Viktor Gyokeres y Alexander Isak, además de dos brillantes goles de Yasin Ayari que les ayudaron a vencer por 5-1 a Túnez. Se enfrentarán a una prueba más dura contra Holanda, que buscará su primera victoria después de empatar 2-2 ante Japón en su primer partido.

En el otro partido del Grupo F se produce algo único: Hervé Renard se convierte en el primer entrenador que llega desde fuera y se hace cargo de un equipo mundialista que todavía estaba vivo en el torneo. La decisión de Túnez de despedir a Sabri Lamouchi no tiene precedentes en la historia de la Copa Mundial, pero todos los ejemplos anteriores se produjeron cuando el equipo en cuestión ya había sido eliminado. Llegan al partido contra Japón con la esperanza de cambiar las cosas y lograr algo muy improbable.

El nuevo entrenador de Túnez, Herve Renard, se reunió con sus jugadores el… martes (Azael Rodriguez/FIFA vía Getty Images)

Al final, Alemania acabó con Curazao en su primer partido, pero todavía mostró algunas debilidades defensivas que la mayoría pensaría que Costa de Marfil, con su círculo de atacantes emocionantes, tiene más posibilidades de explotar.

Mientras tanto, Curazao tendrá la oportunidad de aprovechar el extraordinario momento que vivió contra los alemanes, cuando anotaron su primer gol en la Copa del Mundo. Se enfrentan a la férrea defensa de Ecuador, con la esperanza de conseguir sus primeros puntos en el torneo.

Grupo F: Holanda vs Suecia (13:00 ET, 18:00 BST)

Grupo E: Alemania vs Costa de Marfil (4 p.m. ET, 9 p.m. BST)

Grupo E: Ecuador vs Curazao (8 p.m. ET, 1 a.m. domingo BST)

Grupo F: Túnez vs Japón (medianoche ET, 5 a. m. del domingo BST)