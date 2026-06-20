Grandes bonos para los trabajadores de chips de Corea del Sur alertan al banco central sobre la inflación.

Un empleado cuenta auténticos billetes de 50,000 wones surcoreanos en esta fotografía colocada en el Centro de Respuesta a Billetes Falsos de KEB Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el 14 de agosto de 2017. El won avanzó por primer día en cuatro mientras altos funcionarios de seguridad nacional de EE. UU. intentaban calmar las conversaciones sobre una guerra inminente con Corea del Norte tras días de retórica intensificada. Fotógrafo: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images

Pocos trabajadores pueden decir que sus bonificaciones han sido tan grandes que el banco central del país toma nota. Sin embargo, en Corea del Sur, ese fenómeno se está dando a medida que los trabajadores de las industrias tecnológicas reciben bonificaciones por millones de wones, lo que ha llevado al Banco de Corea a advertir sobre la presión alcista en la inflación.

En un informe del 17 de junio, el banco central escribió que la inflación de este año ha sido impulsada en gran medida por aumentos en los precios de la energía debido a la guerra en Irán. Pero, agrega, incluso si ese conflicto se reduce, las presiones inflacionarias pueden aumentar gradualmente a medida que mejoren las condiciones de ingresos y el crecimiento salarial se generalice.

Más notablemente, el BOK dijo que el pago de grandes bonificaciones por rendimiento recientemente visto en algunas grandes empresas del sector de tecnología podría extenderse a aumentos de salarios más amplios, lo que se traduciría en presión al alza en la inflación.

Esto se produce mientras Corea del Sur ya está experimentando una inflación por encima del objetivo, con el BOK proyectando que la inflación anual completa llegará al 2.7%, por encima de su objetivo del 2%.

Las observaciones del BOK llegan después de informes de que se pagaron enormes bonificaciones a empleados de empresas tecnológicas, especialmente a aquellos en los pesos pesados de chips SK Hynix y Samsung Electronics.

Mientras que la cantidad exacta no fue divulgada por las compañías, SK Hynix acordó en septiembre pasado un acuerdo salarial que reservará el 10% de las ganancias operativas como bonificaciones para sus trabajadores.

Los trabajadores de Samsung habrían acordado que el 10.5% de las ganancias operativas de semiconductores irán hacia bonificaciones especiales para los trabajadores de chips, después de amenazar con una huelga de 18 días en mayo.

Según una fuente sindical no identificada citada por Reuters, se espera que un trabajador de chips de memoria con un salario base de 80 millones de wones ($52,400) reciba una bonificación total de alrededor de 626 millones de wones ($410,000) este año.

Se espera que los empleados de SK Hynix reciban bonificaciones de más de 700 millones de wones ($454,851) si la empresa logra un beneficio anual de 250 billones de wones este año, según cálculos de Reuters.

El BOK dijo que normalmente, las bonificaciones no contribuirían mucho a la presión de la demanda, ya que no son aumentos permanentes en los ingresos.

Pero cuando las “bonificaciones especiales se expanden de manera inusual y sustancial”, el crecimiento salarial podría extenderse a otros sectores, aumentando significativamente tanto las presiones inflacionarias del lado de la oferta como de la demanda, dijo el banco central.

“En particular, debido a que las bonificaciones por rendimiento del sector de tecnología reciente se han pagado en una escala altamente excepcional, no se puede descartar la posibilidad de que su impacto real sea mayor de lo esperado”, agregó.

Comercios minoristas celebran

Mientras el banco central se preocupa, algunas empresas ya se están preparando para que estos trabajadores gasten sus excedentes en sus tiendas.

El subgobernador del BOK, Lee Jiho, dijo en una rueda de prensa el 17 de junio que “las ventas han aumentado significativamente en lugares como Suwon y las secciones de artículos de lujo de grandes almacenes, y esto podría expandirse gradualmente”.

Medios de comunicación surcoreanos han informado que algunos trabajadores de la industria tecnológica han gastado mucho en artículos de lujo en grandes almacenes, con cuentas de trabajadores que compran bolsos, joyas y relojes.

El BOK dijo que en la provincia de Gyeonggi, hogar de importantes instalaciones de semiconductores de Samsung Electronics y SK Hynix, el crecimiento del gasto con tarjeta este año fue relativamente mayor en áreas cercanas a los sitios de producción de chips y áreas residenciales adyacentes que en otras regiones.

El medio de comunicación surcoreano Chosun Ilbo dijo que el consumo de lujo ha “aumentado rápidamente” en las regiones del sur de Gyeonggi, donde tienen su sede Samsung y SK Hynix.

Las ventas de lujo en una sucursal de un almacén Shinsegae en la provincia de Gyeonggi aumentaron un 53.6% interanual, según informó el periódico en mayo, con joyería de lujo aumentando un 146.3% y relojes de lujo creciendo un 85.3% en el mismo período. Las ventas totales de la tienda crecieron un 19%, según el periódico.

Las acciones de los principales operadores de grandes almacenes de Corea del Sur también han aumentado junto con las expectativas de que el consumo de gama alta se fortalezca.

Lotte Shopping, la división minorista del Grupo Lotte, ha aumentado más del 148% en lo que va del año, con un aumento del 67% en su precio de las acciones en los últimos tres meses solamente.

Las acciones de Hyundai Department Store han subido un 120% en lo que va del año, con un impresionante aumento del 113% en los últimos tres meses, mientras que Shinsegae ha liderado el grupo con un aumento del 190% en el precio de las acciones desde el inicio del año.

La mayor parte de las ganancias de Shinsegae han llegado recientemente, con sus acciones aumentando un 107% en los últimos tres meses.