El Air Force One, obsequiado a Trump por Qatar, llega a la base conjunta Andrews

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El avión Air Force One más nuevo, regalado al presidente Trump del gobierno de Qatar, llegó antes de lo previsto el viernes a la Base Conjunta Andrews en Maryland.

El viernes por la tarde, Trump recorrió el Boeing 747 de lujo avión que inicialmente generó controversia. El avión estaba uno de los mayores obsequios extranjeros jamás recibidos por el gobierno de EE. UU. y planteó cuestiones legales y éticas después de que Qatar ofreciera reemplazar el avión presidencial el año pasado. Trump dijo en mayo pasado que sería “estúpido” si no aceptara la oferta. Los grupos industriales dijeron originalmente que el avión podría valer aproximadamente 400 millones de dólares.

Trump también habló de pie frente al avión, agradeciendo al Emir de Qatar.

El presidente elogió la calidad del avión y lo describió como “el avión más lujoso del mundo”. También lo llamó “el Air Force One más grande jamás construido”, y agregó que “vuela más lejos y más rápido que cualquier Air Force One”.

“Este avión se transformó en una Casa Blanca voladora con un nivel de lujo que nadie había visto antes, probablemente incluso casi fuera de un avión”, dijo Trump. “Nadie había visto nunca algo así, y en sólo 10 meses, un plazo que nadie creía posible”.

El exterior del avión ya no es azul claro, plateado y blanco, algo habitual desde la administración Kennedy, sino que Trump dio a conocer el nuevo esquema de colores rojo, blanco y azul.

“Era hora de un cambio… Todo estaba bien diseñado. Era mi gusto”, dijo Trump y dijo que aprobaba el nuevo esquema de color, que refleja la bandera estadounidense.

El avión VC-25B Bridge emprenderá ahora sus vuelos de puesta en servicio, lo que la Fuerza Aérea llama un “examen final” del avión. El avión fue modificado después de servir al Jefe de Estado qatarí.

“Una vez que estos vuelos se completen con éxito, el avión se ‘encargará’ oficialmente a la flota de transporte aéreo ejecutivo activo y estará disponible para misiones presidenciales”, dijo un comunicado de la Fuerza Aérea. comunicado de prensa dijo .

El avión de Qatar “servirá de puente hasta la [long-term] Se entrega el VC-25B”, según comunicaciones anteriores de la Fuerza Aérea . El avión fue entregado mucho antes de las expectativas. La Fuerza Aérea estimó originalmente que el avión se entregaría en 2028, pero dijo que modificando los requisitos podría entregar el primer avión en 2027. Las modificaciones “fueron diseñadas cuidadosamente para priorizar la misión sobre la estética, dejando gran parte del diseño interior anterior del jefe de estado mínimamente cambiado”, dijo la Fuerza Aérea.

El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, general Ken Wilsbach, elogió la entrega.

“Muchos pensaron que no se podía hacer, pero la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pudo ejecutar y proporcionar un puesto de comando aerotransportado seguro y confiable en un cronograma acelerado”, dijo.