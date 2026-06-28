SpaceX se unirá al Nasdaq

El stock de SpaceX continúa en su fase de consolidación en la Bolsa de Nueva York una semana después de su cotización en Nasdaq.

SpaceX se convirtió en una de las incorporaciones más rápidas al índice Nasdaq-100, lo que provocó una nueva ola de compras de inversores pasivos menos de un mes después de su debut público.

Se espera que la empresa aeroespacial y de satélites ingrese al índice con un peso de menos del 1%.

Esta inclusión podría crear otra fuente de demanda para SpaceX, que ha sido una de las acciones más activamente negociadas desde su debut el 12 de junio.

El mes pasado, S&P Dow Jones Indices se negó a crear un proceso rápido similar para el S&P 500, por lo que SpaceX sigue siendo inelegible para su inclusión en dicho índice.

– La contribución de Leslie Picker de CNBC añadió reportaje.