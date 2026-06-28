Copa Mundial 2026 hoy: actualizaciones en vivo, últimas noticias mientras Inglaterra lidera el grupo, Steve Clarke renuncia – 28 de junio

La fase de grupos de la Copa del Mundo finalmente llegó a su fin, y después de que Inglaterra lograra una valiosa pero poco convincente victoria por 2-0 sobre Panamá, puedes seguir las últimas noticias del día aquí, con ESPN.

La victoria, que llegó gracias a los goles en la segunda mitad de Jude Bellingham y Harry Kane, colocó al equipo de Thomas Tuchel en la cima del Grupo L y preparó un choque de dieciseisavos de final contra la República Democrática del Congo.

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El cabezazo de Kane, que puso el partido fuera de toda duda, le convirtió en el máximo goleador de Inglaterra de todos los tiempos en los Mundiales, con 11 goles. El récord lo ostentaba anteriormente Gary Lineker.

Por otra parte, Lionel Messi estaba estableciendo sus propios récords cuando su tiro libre en la victoria de Argentina por 3-1 sobre Jordan lo convirtió en el primer hombre en anotar en siete apariciones consecutivas en la Copa del Mundo.

Un empate 3-3 entre Argelia y Austria, en el que Riyad Mahrez anotó dos veces pero vio su gol de la victoria en el tiempo añadido anulado por un cabezazo aún más tardío de Sasa Kalajdzic, significó que Irán abandonara la competición en los últimos segundos de la fase de grupos, después de haber estado previamente clasificado como uno de los ocho mejores terceros clasificados.

También hubo dramatismo en el final del partido entre Colombia y Portugal, en el que Davinson Sánchez pensó que había marcado un gol ganador en el último minuto sólo para ver su gol anulado por uno de los fueras de juego más marginales de los últimos tiempos.

La fase eliminatoria comienza el domingo cuando Sudáfrica se enfrente al coanfitrión Canadá en los dieciseisavos de final. El ganador de ese partido tendrá mucho trabajo por delante en los octavos de final, ya que se enfrentará a Holanda o Marruecos.

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