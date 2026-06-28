JPMorgan nombra a Doug Petno y Troy Rohrbaugh como co

JPMorgan Chase anunció el jueves el ascenso de dos de sus principales ejecutivos a roles de copresidentes recién creados, marcando el último paso en la planificación de sucesión a largo plazo del CEO Jamie Dimon, al mismo tiempo que anunciaba la jubilación de uno de los sucesores potenciales más prominentes de Dimon.

Doug Petno y Troy Rohrbaugh, quienes han liderado conjuntamente la división de banca comercial e inversiones del banco desde principios de 2024, fueron nombrados copresidentes de JPMorgan con efecto inmediato, según un archivo regulatorio.

Como parte de los cambios, Petno, de 61 años, se convierte en el único director ejecutivo de la división de banca comercial e inversiones, mientras que Rohrbaugh, de 56 años, asumirá como CEO de la división de banca de consumo y comunitaria de la empresa, sucediendo a Marianne Lake.

“La decisión de elevar a Doug y Troy a Copresidentes y jefes de los dos negocios más grandes de la compañía refleja la confianza de la Junta en sus extraordinarias capacidades de liderazgo, desempeño empresarial, relaciones, experiencia y compromiso de siempre hacer lo correcto”, dijo Dimon en un comunicado.

En otro signo de su recién adquirido estatus en la cima de la lista de sucesión, Petno y Rohrbaugh recibieron cada uno bonos únicos de acciones restringidas valorados en $30 millones.

Esto es significativamente más que los premios de $20 millones otorgados a la CEO de gestión de activos y riqueza Mary Erdoes, otra posible sucesora de Dimon, y la directora de operaciones Jennifer Piepszak. El año pasado, Piepszak señaló que quería ser excluida de la lista corta de sucesión.

Las recompensas son independientes de la remuneración anual de los ejecutivos y se otorgan solo después de tres años si JPMorgan alcanza un retorno promedio sobre el capital común tangible de al menos el 12% entre 2026 y 2028. Los ejecutivos también deben permanecer empleados durante ese período, sin entrega por jubilación, eliminación de empleo o servicio gubernamental.

El banco dijo que los premios estaban destinados a “preservar a los principales candidatos internos de sucesión cualificados” y mantener la continuidad en su comité operativo durante futuras transiciones de liderazgo.

Durante su reinado de 20 años en JPMorgan, Dimon ha supervisado la transformación de una institución mediocre en el mayor banco de Estados Unidos por activos y el prestamista más grande del mundo por capitalización de mercado. Sin embargo, cada vez que surge el tema de la planificación de sucesión, Dimon ha dicho que la jubilación siempre estaba a cinco años de distancia, en lo que se convirtió en una broma recurrente en la empresa.