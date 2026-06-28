DAVID MARCUS: El estatus temporal “permanente” es malo para los refugiados y peor para Estados Unidos

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Los demócratas de todo el país están en armas por la decisión de la Corte Suprema de la semana pasada, en Mullin v Doe, que permite a la administración Trump seguir adelante con sus planes de enviar de regreso a cientos de miles de refugiados temporales de Haití y Siria.

El debate sobre el estatus de protección temporal para los refugiados gira en torno a esa primera palabra, “temporal”, y es razonable que los estadounidenses, que soportan la peor parte del cuidado de estos refugiados, se pregunten qué significa realmente.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que estos días parece ser el líder comunista del Partido Demócrata nacional, dijo lo siguiente: “La Corte Suprema acaba de provocar uno de los mayores ataques contra inmigrantes en la historia moderna de Estados Unidos. De un solo golpe, miles de haitianos y sirios corren ahora el riesgo de perder el derecho a vivir y trabajar en el país que llaman hogar”.

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Dejando de lado la pregunta de si alguno de nosotros podría de repente llamar hogar a Gracie Mansion y mudarse con Zo y Rama, ¿qué significa exactamente “hogar” aquí?

Lo que es vital comprender al pensar en estas cuestiones es la diferencia fundamental entre un refugiado y un inmigrante, y los impactos muy diferentes que estos dos grupos tienen en las poblaciones nativas con las que vienen a vivir.

Para los inmigrantes, el deseo, e incluso la necesidad, de asimilarse a la cultura estadounidense es primordial. Después de todo, sus hijos y nietos vivirán aquí. Pero para los refugiados, siempre existe la posibilidad de que regresen a casa, de ahí la palabra “temporal”.

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El resultado de este estatus temporal, como he visto sobre el terreno en Springfield, Ohio, y en Minneapolis, son poblaciones de miles de haitianos y somalíes, respectivamente, a quienes básicamente se les da licencia para vivir como lo hacían en casa, todo con beneficios para los contribuyentes.

Por supuesto, los dueños de negocios que emplean a los haitianos en Springfield, junto con la Cámara de Comercio y el libertario Instituto Cato, piensan que esto es maravilloso. Obtienen una fuerza laboral subsidiada por los contribuyentes, que, según afirman, es superior a emplear trabajadores nativos.

Pero según la gente de Springfield con la que hablé en 2024, lo que en realidad reciben es una afluencia de 20.000 extranjeros a su ciudad de 50.000 habitantes. Los estudiantes nativos me dijeron que la escuela pública dejó de tener sentido para ellos, ya que intentaban acomodar a los haitianos, en su mayoría de habla francesa.

LOS REPUBLICANOS DESAFIAN A TRUMP PARA PROTEGER A LOS HAITIANOS DE LA DEPORTACIÓN

Mientras tanto, los padres de adultos jóvenes en Springfield denunciaron la falta de viviendas ahora, mientras los refugiados haitianos alquilan las casas donde de otro modo visitarían a sus nietos.

El representante Brandon Gill, republicano por Texas, quien ha sido un defensor de estas comunidades invadidas, explicó en X cómo el problema es incluso peor de lo que pensábamos.

“Por cierto, muchos de los haitianos que recibieron el TPS bajo el gobierno de Joe Biden no procedían de Haití”, escribió Gill. “Vivían en países como Brasil y Chile y vinieron aquí para aprovechar la frontera abierta de Biden. Fueron enviados, no a Martha’s Vineyard o Sherman Oaks, sino a ciudades obreras del medio oeste como Springfield, Ohio. Y la gente allí fue llamada racista por oponerse a que la cultura de la ciudad que construyeron cambiara fundamentalmente de la noche a la mañana”.

Este es realmente el problema en pocas palabras. Un estatus temporal que dura años, o incluso décadas, es malo para los refugiados porque desalienta la asimilación. No tiene por qué ser así.

Harrisonburg, Virginia, ha sido un sitio oficial de reubicación de refugiados durante décadas y funciona porque reciben a unos 200 al año, no a decenas de miles. También ofrecen idiomas y formación laboral. Es un sistema y funciona.

En Springfield, no vemos un sistema, sino un diluvio, y no en vano, los nativos casi no tuvieron voz sobre este cambio drástico en el lugar que llaman hogar.

Lamentablemente, bajo el presidente Joe Biden y los demócratas, el estatus de protección temporal simplemente se convirtió en una puerta trasera para la amnistía, pero con muchos más beneficios gubernamentales. En su mayor parte, no se trata de personas que temen la muerte o el castigo en su tierra natal. Simplemente buscan una vida mejor en la nuestra.

Es absolutamente lamentable que la administración Biden haya permitido la entrada al país de más de 10 millones de inmigrantes ilegales y miles de refugiados, porque al hacerlo, hizo imposible una reforma migratoria de sentido común hasta que se limpie ese desastre.

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La Corte Suprema hizo bien al dictaminar que la administración Trump puede expulsar a estos inmigrantes temporales, y Trump debería actuar con fuerza.

En Springfield, en 2024, hubo una gran ira por parte de los ciudadanos que creen que sus políticos y funcionarios locales los vendieron para mantener el flujo de mano de obra haitiana barata. Sabían que tenían un recurso: votar por Donald Trump, lo que ellos y millones de estadounidenses frustrados hicieron. Ahora Trump puede cumplir su promesa.