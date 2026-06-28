La Cámara de Representantes de EE. UU. está finalmente preparada para ayudar a Ucrania de manera tangible y sin costo para los contribuyentes estadounidenses utilizando fondos congelados de Rusia aquí en los Estados Unidos. La administración Trump ha sido reacia a hacerlo bajo la autoridad existente.

Hace más de dos años, el Congreso aprobó y el presidente Joe Biden promulgó la Ley bipartidista de Reconstrucción y Oportunidades de Prosperidad Económica para los Ucranianos (REPO Act). Entre otras cosas, esta ley autoriza al presidente a su discreción a “apoderarse, confiscar, transferir o legalizar” los activos soberanos rusos que ya están inmovilizados y languidecen en el sistema financiero de EE. UU. y transferirlos a Ucrania. Esto ocurrió más de dos años después de que Rusia invadiera por segunda vez a Ucrania, violando el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

El presidente Biden nunca utilizó completamente esta nueva autoridad, pero trabajó con el G7 y otros países para crear un préstamo de $20 mil millones de los Estados Unidos que se reembolsaría con el tiempo con los intereses de esos activos congelados.

Casi hace un año, los representantes Zach Nunn de Iowa y Josh Gottheiner de Nueva Jersey presentaron su Ley bipartidista para Prevenir la Escalada del Conflicto Armado en Europa de 2025 (PEACE Act). Menos de dos semanas después de su presentación, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, bajo el liderazgo del presidente French Hill de Arkansas, aprobó este proyecto de ley de sanciones rusas con una enmienda críticamente importante dirigida a los activos rusos inmovilizados. Esta nueva legislación de sanciones supercargadas contra Rusia fue aprobada el pasado julio por votación abrumadora de 53-1.

Hasta la fecha, el presidente Donald Trump tampoco ha utilizado esta autoridad. Tampoco hay indicaciones de que vaya a hacer más por ayudar a Ucrania de manera significativa y sancionar a Rusia por sus continuos crímenes de guerra, incluida la horrenda abducción del criminal de guerra Putin y la “reeducación” -es decir, militarización- de inocentes niños ucranianos.

(Importante: La traducción tiene que tener un enfoque profesional de noticias)