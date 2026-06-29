BMW dice que no tiene intención de abandonar las berlinas, incluso cuando algunos competidores recortan.

BMW dice que no tiene intención de abandonar las berlinas, incluso cuando...

BMW quiere seguir fabricando sedanes a pesar de las presiones arancelarias de EE. UU. sobre las importaciones alemanas y las ventas mucho más altas de vehículos utilitarios deportivos, dijo Sebastian Mackensen, jefe de América del Norte de la compañía.

Mackensen hizo estos comentarios en una entrevista el martes, un día antes de que BMW presentara una versión actualizada de su sedán de tamaño completo Serie 7, que incluye una serie de características de diseño y tecnología que BMW había desarrollado originalmente para sus vehículos eléctricos.

Los vehículos de la Serie 7 serán los primeros sin tren de potencia eléctrico en estar equipados con la nueva tecnología, que incluye un pantalla panorámica de visualización en el parabrisas y un asistente de voz que utiliza inteligencia artificial. Otras mejoras incluyen una pantalla desplegable agrandada que, junto con una matriz de 36 altavoces, puede convertir prácticamente los asientos traseros en una pequeña sala de cine.

Llamada “neue klasse” en alemán, BMW tenía la intención de que sus vehículos eléctricos combinaran diseños futuristas con una plataforma de vehículos impulsada por software, siguiendo a fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla, Rivian, Lucid y marcas chinas.

“Ya muchas innovaciones han cobrado vida y la compañía decidió que necesitamos llevar esas innovaciones a toda nuestra línea de producción”, dijo Mackensen.

Sin embargo, desde 2028, otro BMW de tamaño completo, el X7, ha superado al Serie 7 en términos de ventas en EE. UU. En 2025 BMW vendió casi el doble de SUV X7 de tamaño completo que de sedanes de tamaño completo, si se combinan las ventas del Serie 7 con el similar, de dos puertas, Serie 8.

Esto refleja una tendencia general en la industria, ya que las ventas de SUV han superado ampliamente a los sedanes.

Por su parte, el X7, se fabrica en Spartanburg, Carolina del Sur, mientras que el Serie 7, al igual que todos los sedanes de BMW, se importa. Los vehículos enviados a EE. UU. desde Alemania llevan un arancel del 15%.

“Esto definitivamente va a influir”, dijo Robby DeGraff, gerente de productos e información del consumidor en AutoPacific. “No puedo ver a BMW reubicar la producción del Serie 7 en EE. UU., por lo que el fabricante de automóviles tendrá que controlar cuidadosamente la demanda y las ventas reales, para ver cuánto tiempo valdrá la pena importar el Serie 7”.

Agregó que el i7 está en un riesgo aún mayor, dado el retroceso en las ventas de vehículos eléctricos en EE. UU.

(notas de contexto: Serie 7 y X7 son modelos de vehículos de BMW)