Wimbledon 2026: Emma Raducanu se retira por lesión

¿Jugar o no jugar? Esa fue la pregunta que rondaba por la mente de Raducanu durante todo el día del domingo.

Como cualquier jugadora británica, Raducanu no quiere perderse Wimbledon, y es por eso que tomó la decisión de retirarse hasta tan tarde.

Sin embargo, finalmente sintió que tenía que escuchar los consejos de los médicos.

Es otro amargo revés para Raducanu en una corta carrera que se ha visto arruinada por una serie de problemas de lesiones desde su victoria de cuento de hadas en el US Open en Nueva York hace cinco años.

Un hematoma óseo en su pie derecho puso fin a su temporada 2025 en octubre y también limitó su trabajo fuera de temporada.

Después de llegar a la final del Transylvanian Open en febrero, contrajo una enfermedad viral que significó que solo jugó seis partidos desde principios de febrero hasta el inicio de Queen’s a principios de este mes.

La carrera de Raducanu hasta la final de la Reina generó confianza y aumentó el optimismo de que podría tener un Wimbledon exitoso, donde alcanzó la cuarta ronda en 2021 y 2024.

Pero esa positividad se agotó rápidamente cuando el cuerpo de Raducanu la decepcionó nuevamente.

Si bien parecía relativamente optimista en Wimbledon dadas las circunstancias, es indiscutible que este es otro momento enormemente frustrante para ella.

En el Abierto de Francia el mes pasado, una emocionada Raducanu admitió que mantener una mentalidad positiva puede ser difícil dada la cantidad de obstáculos que ha enfrentado.

Ahora, mientras continúa el ciclo de un paso adelante seguido de un revés, nuevamente debe sacar fuerzas de la adversidad.

“Tengo gente maravillosa a mi alrededor. Tengo un apoyo increíble de mi equipo, de mi familia, de mis amigos. Significa mucho”, dijo.

“Estar rodeado de gente positiva, rodeado de influencias positivas, siempre será de ayuda en los momentos difíciles”.