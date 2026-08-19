Critérium des Cévennes Rally: toda la información para la edición 2026

El 67º Critérium des Cévennes representa un recorrido total de 669,39 km e incluye 16 pruebas especiales, entre ellas 10 ES diferentes, con un total de 201,82 (o el 30,15%). Está dividido en 3 etapas y 5 secciones. Como el año pasado, el formato será de tres días, pero con apenas 20 kilómetros en el programa.
Además del campeonato de Francia, estarán presentes dos fórmulas promocionales: el Clio Trophy France y la Stellantis Motorsport Rally Cup.
El reconocimiento se llevará a cabo los días 17, 18, 21 y 22 de octubre de 2026.
- Reglamentos
- Cartes des spÃ©ciales
- Tiempo completo
- Lista de participantes
- Clasificación directa
- VidÃ©os
Programa de rallyes
|jueves 22 de octubre de 2026
|A
|13:00-18:00
|A
|Shakedown (Comuna de MONOBLET 30)
|A
|A
|17:00-22:00
|A
|Técnicas de verificación
|A
|Viernes 23 de octubre de 2026 (76,18 km)
|A
|Moderno
|VHC
|A
|A
|A
|11h55
|A
|Salida del rallye
|A
|A
|A
|A
|Asistencia
|A
|ES1
|A
|A
|EN CADIERE-SUMENE
|12,84 kilometros
|ES2
|A
|A
|LE REY- MANDAGOUT
|8,51 kilometros
|ES3
|A
|A
|MONTARDIER – ROQUEDUR “CC-PAYS VIGANAIS”
|16,74 kilometros
|A
|A
|A
|Asistencia
|A
|ES4
|A
|A
|EN CADIERE-SUMENE
|12,84 kilometros
|ES5
|A
|A
|LE REY- MANDAGOUT
|8,51 kilometros
|ES6
|A
|A
|MONTARDIER – ROQUEDUR “CC-PAYS VIGANAIS”
|16,74 kilometros
|A
|21h57
|A
|Llegada Paso 1
|A
|Sábado 22 de octubre de 2026 (105,21 km)
|A
|06h45
|A
|Salida Etapa 2
|A
|A
|A
|A
|Asistencia
|A
|ES7
|A
|A
|ST ANDRE DE VALBORGNE – Col de L’ESPINASSE
|12,48 kilometros
|ES8
|A
|A
|Col du PAS – LES PLANTIERS “CC CAUSSE AIGOUAL CEVENNES”
|9,29 kilometros
|ES9
|A
|A
|LAS PLANTAS – Col de BES
|13,87 kilometros
|ES10
|A
|A
|Col de LA TRIBALE – ST MARTIAL – SUMENE “CC GANGES SUMENE”
|14,39 kilometros
|ES11
|A
|A
|DIVERSIÓN KART BRISSAC
|1,60 kilometros
|ES12
|A
|A
|â€ ̃’LOS 5 COLS” ST ANDRE DE VALBORGNE – SUMENE
|53,58 kilometros
|A
|A
|A
|Asistencia
|A
|A
|18h46
|A
|Llegada Etapa 2
|A
|domingo 23 de octubre de 2026 (20,43 km)
|A
|07h35
|A
|Salida Etapa 3
|A
|A
|A
|A
|Asistencia
|A
|ES13
|A
|A
|BRISSAC – CAUSA DE LA SELLE
|8,22 kilometros
|ES14
|A
|A
|ST BAUZILLE – FERRIERES LES VERRERIES
|4,70 kilometros
|ES15
|A
|A
|POMPIGÑÁN – CLARET
|6,51 kilometros
|ES16
|A
|A
|ARENA DEL SUR DE FRANCIA “METROPOLE DE MONTPELLIER”
|1 kilometro
|A
|11:50 a.m.
|A
|Llegada del mitin
|A
Palmarés reciente
- 2025: Camilli (Hyundai i20N Rally2), Bonato, Margaillan
- 2024: Léo Rossel (Citroën C3 Rally2), Bonato Camilli
- 2023: Bonato (Citroën C3 Rally2), Léo Rossel, Astier
- 2022: Bonato (Citroën C3 Rally2), Margaillan, Giordano
- 2021: Bonato (Citroën C3 Rally2), Giordano, Gal
- 2019: Bonato (Citroín C3 R5), Yohan Rossel, Arzeno
- 2018: Bonato (Citroën C3 R5), Giordano, Gilbert
- 2017: Johan Rossel (Citroën DS3 R5), Roche, Galia
- 2015: Bonato (Peugeot 208 T16), Roché, Mauffrey
- 2014: Sarrazin (Ford Fiesta RS WRC), Enjolras, Rouillard
- 2013: Maurin (Ford Fiesta RS WRC), Mourgues, Gal
- 2012: Cuoq (Ford Focus RS WRC), Maurin, Mourgues