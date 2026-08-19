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Critérium des Cévennes Rally: toda la información para la edición 2026

By
Martina López
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El 67º Critérium des Cévennes representa un recorrido total de 669,39 km e incluye 16 pruebas especiales, entre ellas 10 ES diferentes, con un total de 201,82 (o el 30,15%). Está dividido en 3 etapas y 5 secciones. Como el año pasado, el formato será de tres días, pero con apenas 20 kilómetros en el programa.

Además del campeonato de Francia, estarán presentes dos fórmulas promocionales: el Clio Trophy France y la Stellantis Motorsport Rally Cup.

El reconocimiento se llevará a cabo los días 17, 18, 21 y 22 de octubre de 2026.

  • Reglamentos
  • Cartes des spÃ©ciales
  • Tiempo completo
  • Lista de participantes
  • Clasificación directa
  • VidÃ©os

Programa de rallyes

jueves 22 de octubre de 2026
A 13:00-18:00 A Shakedown (Comuna de MONOBLET 30) A
A 17:00-22:00 A Técnicas de verificación A
Viernes 23 de octubre de 2026 (76,18 km)
A Moderno VHC A A
A 11h55 A Salida del rallye A
A A A Asistencia A
ES1 A A EN CADIERE-SUMENE 12,84 kilometros
ES2 A A LE REY- MANDAGOUT 8,51 kilometros
ES3 A A MONTARDIER – ROQUEDUR “CC-PAYS VIGANAIS” 16,74 kilometros
A A A Asistencia A
ES4 A A EN CADIERE-SUMENE 12,84 kilometros
ES5 A A LE REY- MANDAGOUT 8,51 kilometros
ES6 A A MONTARDIER – ROQUEDUR “CC-PAYS VIGANAIS” 16,74 kilometros
A 21h57 A Llegada Paso 1 A
Sábado 22 de octubre de 2026 (105,21 km)
A 06h45 A Salida Etapa 2 A
A A A Asistencia A
ES7 A A ST ANDRE DE VALBORGNE – Col de L’ESPINASSE 12,48 kilometros
ES8 A A Col du PAS – LES PLANTIERS “CC CAUSSE AIGOUAL CEVENNES” 9,29 kilometros
ES9 A A LAS PLANTAS – Col de BES 13,87 kilometros
ES10 A A Col de LA TRIBALE – ST MARTIAL – SUMENE “CC GANGES SUMENE” 14,39 kilometros
ES11 A A DIVERSIÓN KART BRISSAC 1,60 kilometros
ES12 A A â€ ̃’LOS 5 COLS” ST ANDRE DE VALBORGNE – SUMENE 53,58 kilometros
A A A Asistencia A
A 18h46 A Llegada Etapa 2 A
domingo 23 de octubre de 2026 (20,43 km)
A 07h35 A Salida Etapa 3 A
A A A Asistencia A
ES13 A A BRISSAC – CAUSA DE LA SELLE 8,22 kilometros
ES14 A A ST BAUZILLE – FERRIERES LES VERRERIES 4,70 kilometros
ES15 A A POMPIGÑÁN – CLARET 6,51 kilometros
ES16 A A ARENA DEL SUR DE FRANCIA “METROPOLE DE MONTPELLIER” 1 kilometro
A 11:50 a.m. A Llegada del mitin A

Palmarés reciente

  • 2025: Camilli (Hyundai i20N Rally2), Bonato, Margaillan
  • 2024: Léo Rossel (Citroën C3 Rally2), Bonato Camilli
  • 2023: Bonato (Citroën C3 Rally2), Léo Rossel, Astier
  • 2022: Bonato (Citroën C3 Rally2), Margaillan, Giordano
  • 2021: Bonato (Citroën C3 Rally2), Giordano, Gal
  • 2019: Bonato (Citroín C3 R5), Yohan Rossel, Arzeno
  • 2018: Bonato (Citroën C3 R5), Giordano, Gilbert
  • 2017: Johan Rossel (Citroën DS3 R5), Roche, Galia
  • 2015: Bonato (Peugeot 208 T16), Roché, Mauffrey
  • 2014: Sarrazin (Ford Fiesta RS WRC), Enjolras, Rouillard
  • 2013: Maurin (Ford Fiesta RS WRC), Mourgues, Gal
  • 2012: Cuoq (Ford Focus RS WRC), Maurin, Mourgues

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