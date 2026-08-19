El fútbol femenino de La Plata abraza una plantilla juvenil con el objetivo del campeonato regional – The BayNet

Fuente de la foto: Instagram del Fútbol Femenino de La Plata

LA PLATA, MD. – El equipo de fútbol femenino de La Plata High School ingresa a la temporada 2026 con una plantilla mucho más joven que la que salió al campo hace un año, pero el entrenador Kevin Barry cree que las Warriors tienen el talento, la ética de trabajo y la cultura de equipo para seguir siendo competitivas en la Conferencia Atlética del Sur de Maryland (SMAC).

â€œQueremos que la gente se dé cuenta de que sí, que somos diferentes. Pero lo diferente puede ser bueno y lo diferente también puede ser un desafío contra el cual jugar”, dijo Barry a The BayNet.

La Plata viene de una sólida temporada 2025 en la que los Warriors estuvieron liderados por 12 seniors. La plantilla experimentada le dio confianza al equipo de cara a cada partido, pero su temporada terminó con una derrota en los playoffs ante Calvert.

Si bien La Plata no alcanzó su objetivo de ganar un campeonato regional, Barry dijo que la temporada anterior estableció una cultura que el equipo de este año está decidido a mantener.

Los Warriors graduaron a una gran parte de su plantilla, incluidos nueve de sus 11 titulares. Barry dijo que reemplazar esa experiencia no será fácil, pero el programa ha pasado la temporada baja preparando a sus jugadores más jóvenes para asumir roles más importantes.

“Hemos recargado”, dijo Barry. â€œTenemos nuevos jugadores. Tenemos un nuevo núcleo que busca ser parte de nuestra historia como equipo”.

La Plata tiene siete estudiantes de segundo año en la plantilla universitaria, mientras que nueve jugadores verán acción universitaria por primera vez. Varios jugadores más jóvenes adquirieron experiencia a finales de la temporada pasada, lo que les dio una introducción al fútbol universitario.

Barry dijo que los jugadores más jóvenes han aprovechado la oportunidad con confianza y no con vacilación.

â€œEllos saben que se ganaron un lugar en el equipo universitario. Saben que pertenecen”, dijo Barry.

La preparación de los Warriors durante el receso de temporada se ha centrado en generar química entre un grupo que tenía experiencia limitada jugando juntos.

La Plata inició un programa de entrenamiento con pesas en enero y continuó con su trabajo de fuerza durante todo el verano. Barry dijo que aproximadamente 20 jugadores participaron en sesiones de pesas de verano tres días a la semana, mientras que alrededor de 25 jugadores participaron en sesiones de campo de verano.

El trabajo fue diseñado para ayudar al equipo a fortalecerse y al mismo tiempo brindar a los jugadores oportunidades para desarrollar relaciones y confianza.

Con tantos jugadores nuevos, Barry dijo que la comunicación ha sido una de las mayores prioridades durante las prácticas de pretemporada.

“La única forma de generar confianza entre nosotros es a través de la comunicación”, dijo Barry.

Esa comunicación será particularmente importante mientras La Plata trabaja para establecer una nueva identidad en el campo.

La defensa de los Warriors ha sido una fortaleza en las últimas temporadas, pero Barry quiere que el equipo de este año se vuelva más peligroso ofensivamente. Anotar fue un problema la temporada pasada y La Plata se concentra en crear más oportunidades de ataque.

“Nos costó mucho meter el balón en el fondo de la red”, dijo Barry. “Ese es realmente un enfoque para nosotros este año: ¿cómo creamos más oportunidades de ataque y ofensivas?”

Los Warriors están trabajando para llevar el balón al tercio ofensivo más rápidamente y ser más agresivos alrededor de la portería. Barry también quiere que el equipo cree más oportunidades mediante tiros de esquina, reinicios y otras jugadas a balón parado.

Al mismo tiempo, La Plata quiere jugar con un ritmo más rápido y al mismo tiempo hacer un mejor trabajo manteniendo la posesión.

Barry dijo que una película de la temporada pasada mostró que los Warriors a veces entregaban la posesión con demasiada facilidad, permitiendo a los oponentes contraatacar y ejerciendo presión innecesaria sobre la defensa.

Esta temporada, La Plata quiere tener un mayor control de los partidos en lugar de reaccionar constantemente ante los rivales.

Los Warriors tendrán muchas oportunidades para ponerse a prueba en un SMAC competitivo.

Barry describió la conferencia como una de las más duras del estado y destacó la profundidad y el talento de toda la liga. Con varios programas fuertes en el calendario, La Plata no espera muchos partidos fáciles.

“No hay una combinación fácil”, dijo Barry. “Nos encanta la idea de jugar partidos significativos cada semana”.

Ese difícil calendario también ayudará a preparar a los Warriors para sus aspiraciones de postemporada.

Barry dijo que el objetivo principal del equipo es competir por un campeonato regional. La Plata quiere ponerse en posición de llegar a una final regional y potencialmente enfrentarse a uno de los mejores programas de Clase 2A de la zona.

Los Warriors también tienen motivación tras la eliminación de los playoffs de la temporada pasada.

Pero para Barry, el éxito en última instancia se medirá por algo más que el récord del equipo.

“No considero que las victorias y las derrotas sean un éxito”, dijo Barry. “Lo que realmente quiero ver es que cada vez que salgamos del campo, ¿sabemos que hicimos todo lo posible para tener la oportunidad de ganar?”.

Barry quiere que los jugadores desarrollen una fuerte conexión entre sí y con el programa durante toda la temporada. Dijo que las relaciones que se desarrollan a través de los deportes en la escuela secundaria pueden volverse tan significativas como lo que sucede en el campo.

La Plata inicia la temporada con una plantilla joven, pero Barry cree que el compromiso de los jugadores durante la temporada baja ha demostrado que están preparados para el desafío.

Los Warriors pueden verse diferentes al equipo del año pasado, pero no están bajando sus expectativas. Su objetivo es aprovechar la cultura establecida del programa, desarrollar una nueva identidad y, en última instancia, competir por un campeonato regional.

“Lo diferente puede ser bueno y lo diferente también puede ser un desafío contra el cual jugar”, dijo Barry.

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