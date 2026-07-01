Los líderes tecnológicos lideran las ganancias de la primera mitad del año, pero los mayores ganadores no estuvieron en EE. UU.

En la primera mitad de 2026, el sector tecnológico emergió como claro ganador. Sin embargo, aunque las acciones de las grandes empresas tecnológicas de EE. UU. experimentaron fuertes ganancias, a pesar de una fuerte venta al final de junio, fueron ampliamente superadas por sus homólogos internacionales.

De los índices sectoriales específicos de MSCI, el índice que cubre las acciones de tecnología de mercados emergentes de gran y mediana capitalización fue el mejor desempeño en los primeros seis meses del año, con una ganancia de más del 90%.

Su contraparte europea sumó un 44,8%, mientras que la versión estadounidense, cuyos principales componentes incluyen Nvidia, Apple, Microsoft, Broadcom y Micron, aumentó un 19,4%.

La tendencia también fue visible en otras partes del mercado. El índice tecnológico pan-europeo Stoxx 600 aumentó un 23,4% entre enero y junio, en comparación con el aumento del 19,4% del índice de tecnología de la información S&P 500.

En cuanto a las acciones individuales de tecnología, Nvidia sumó un 7,3% en la primera mitad del año, pero otras acciones de Big Tech salieron de la primera mitad mucho más perjudicadas por la volatilidad que afectó al sector.

Las acciones tecnológicas de Asia y Europa fueron impulsadas por ganancias excepcionales en el espacio de semiconductores. Las acciones de TSMC crecieron un 55,5% en la primera mitad, mientras que las de SK Hynix de Corea se dispararon alrededor del 300%.

Mirando hacia el futuro, los mercados de acciones globales fueron volátiles en la primera mitad del año, debido a nervios en torno a la IA, la guerra entre EE. UU. e Irán y la incertidumbre macroeconómica. Según el BlackRock Investment Institute, la IA plantea la posibilidad de un avance de crecimiento permanente al acelerar la innovación.

En su pronóstico para la segunda mitad del año, Anthony Willis de Columbia Threadneedle Investments mencionó que algunas presiones que afectaron a los mercados en la primera mitad ahora parecen estar disminuyendo. Geopolíticamente puede seguir siendo importante, pero el impulso del mercado en la segunda mitad puede ser la política monetaria.

Deutsche Bank señaló que la bajo rendimiento de las acciones de las “Siete Magníficas” en junio se debió a la deshacerse de posiciones extremas, preocupaciones sobre el gasto de capital de las hiperescaladores de IA, una postura más agresiva de la Fed y el aumento de los costos de los chips.