Lee Westwood hace su debut senior antes de regresar al DP World Tour en octubre – Golf Planète

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A sus 53 años, Lee Westwood, que se incorporó a LIV Golf cuando se creó en junio de 2022, hace su gran debut en el Staysure Legends Tour, el circuito europeo para mayores de 50 años. El inglés, ex número uno del mundo, jugará contra el Staysure English Legends en el Chart Hills Golf Club (Kent) del 28 al 30 de agosto. También se beneficiará de una invitación de un patrocinador para el Alfred Dunhill Links Championship, una importante etapa del Back 9 del DP World Tour prevista del 1 al 4 de octubre en Escocia.

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Se trata de una fecha importante para el golf británico y, más concretamente, para Lee Westwood. El inglés, que cumple 53 años desde el 24 de abril, da el gran salto hacia la Tour de leyendas de Staysureel circuito europeo senior. Más allá de este anuncio, se trata de uno de los mejores golfistas del Viejo Continente que está dando un giro importante en su ya muy rica carrera.

Westwood, de hecho, tiene 44 títulos profesionales en todo el mundo, ganando en cuatro continentes, ocupando dos veces el puesto de número uno del mundo, la primera del 31 de octubre de 2010 al 26 de febrero de 2011, poniendo fin a cinco años de reinado sin compartir el bosque de tigreluego del 24 de abril de 2011 al 28 de mayo siguiente. O 22 semanas en total. El nativo de Worksop también representó a Europa once veces en Copa Ryder entre 1997 y 2021. Ganó el trofeo siete veces, dándole a su equipo 24 puntos en el camino. También fue vicecapitán de Thomas Björn au Golf Nacional en 2018.

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Siempre colocado en Major, nunca ganador

Si nunca logró ganar un Major (segundo en Maestros 2010 y 2016, 2e Ã el abierto 2010, pero también 19 top 10 en total), terminó primero tres veces en la Orden del Mérito europea y luego en la Carrera hacia Dubai en 2000, 2009 y… 2020

A” Tengo muchas ganas de jugar el torneo en Chart Hills y hacer mi debut en el Staysure Legends Tour.comentó. Habrá muchas caras conocidas, muchachos con los que he jugado y contra quienes he jugado durante mucho tiempo. Promete ser una gran semana. Siempre me ha encantado tocar frente al público británico. El apoyo que recibimos en Inglaterra siempre es fantástico, por lo que será un placer estar en el campo de Chart Hills y, con suerte, ofrecer un gran espectáculo para todos. A”

Con Poulter en el Dunhill Links Championship a principios de octubre

Esta llegada al circuito senior coincide con la situación muy precaria del LIV Golf en el que Lee Westwood juega desde hace cuatro años. Después de renunciar a su membresía en el Gira mundial de DP En 2023, el inglés finalmente pagó sus multas, estimadas en un millón de libras esterlinas (aproximadamente 1,4 millones de euros), lo que le permitirá volver a realizar algunos “trabajos autónomos” en su antiguo Tour.

Como tal, también lo veremos enCampeonato Alfred Dunhill Links (1-4 de octubre), en particular con su amigo Ian Poultertambién miembro de LIV Golf. El dúo se beneficiará de una invitación de un patrocinador para la ocasión, pero se confirma que ambos jugadores podrán postularse nuevamente para convertirse en miembros del Tour Europeo en 2027 a finales de noviembre. Lo que sugiere, quién sabe, un regreso a la plantilla del equipo europeo de la Ryder Cup más allá.Mansión Adare en septiembre del próximo año…

Foto : Staysure Tour Leyendas