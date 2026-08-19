Apelación de Erin Patterson: el juicio del asesino de hongos socavado por una confusión en el hotel, dijo el tribunal

La evidencia del teléfono móvil sólo “posiblemente” mostraba dónde había estado Patterson, dijo Drago, mientras que no había evidencia de que Patterson hubiera accedido o visto alguna vez las publicaciones de iNaturalist.

“La fiscalía invitó a la especulación”, dijo, añadiendo que cualquier valor que tuvieran las pruebas “fue superado por su prejuicio injusto”.

Pero el fiscal de la corona Jeremy McWilliams defendió el uso de un experto en torres de telefonía móvil, argumentando que el jurado podría usar su evidencia para decidir si Patterson tuvo la oportunidad de obtener hongos de la muerte, en la forma en que se alega.

En otras partes de la apelación se argumentó que los mensajes de Facebook que Patterson envió meses antes del almuerzo, en los que criticaba a su ex marido Simon y a sus padres Don y Gail Patterson, eran irrelevantes y no deberían haberse permitido.

El equipo de Patterson dijo que la fiscal jefe, la Dra. Nanette Rogers, había sido prolongada y agresiva en un contrainterrogatorio “cubierto de conducta inadmisible”.

También afirmaron que el discurso de clausura pronunciado por los fiscales durante el juicio del año pasado fue “problemático” al identificar 35 denuncias.

Cuando el juez de apelaciones Peter Kidd le preguntó por qué no se abordaron estas cuestiones en ese momento, Edney respondió que los abogados defensores en el juicio estaban bajo presión y que por eso su equipo había encontrado problemas adicionales cuando “el polvo [had] resuelto desde el juicio”.

En documentos presentados ante el tribunal antes de la audiencia, los fiscales dijeron que “los veredictos de culpabilidad eran inevitables”.

“Las circunstancias que rodearon la invitación al almuerzo, el hecho de que se sirviera la comida del solicitante en un plato diferente, los resultados médicos completamente diferentes para el solicitante en comparación con los invitados al almuerzo, combinados con la amplia gama de conductas incriminatorias, apuntaban abrumadoramente a un acto deliberado de envenenamiento. “

Los fiscales seguirán disputando los argumentos de la apelación el jueves y también apelarán la sentencia de Patterson.

Puede solicitar la libertad condicional después de 33 años, pero el Director del Ministerio Público de Victoria dice que eso era “manifiestamente inadecuado” y que era “inapropiado” que el juez hubiera fijado un período fijo de libertad condicional.

Se espera que los tres jueces de apelación se reserven su decisión, lo que significa que podrían pasar muchas semanas antes de que se conozca.