Nvidia ofrece a los clientes de startups la oportunidad de intercambiar potencia de cómputo por participación en los ingresos

Nvidia ofrece a los clientes de startups la oportunidad de intercambiar potencia...

Robots humanoides se exhiben en el stand de la empresa estadounidense de chips Nvidia durante la 4ta Expo de la Cadena de Suministro en China.

El fabricante de chips Nvidia dice que está entrando en acuerdos de reparto de ingresos con start-ups de rápido crecimiento, en un movimiento que verá a los clientes intercambiar acceso a la potencia informática por una parte de las ganancias futuras.

El líder en chips de inteligencia artificial dice que su nuevo programa de colaboración, anunciado el jueves, ofrece a las start-ups de IA en rápido crecimiento créditos de tokens para impulsar su desarrollo.

Empresas de IA basadas en la nube, constructores de modelos y otras empresas compartirán tanto los ingresos del producto como de la nube con Nvidia, que se posiciona como un intermediario que ayuda a las start-ups a obtener acceso directo a la informática de pila completa alimentada por chips de Nvidia.

En su anuncio, Nvidia nombró dos empresas australianas iniciales que proporcionarán la potencia informática para el programa.

Sharon AI desplegará hasta 40,000 GPU de Nvidia, mientras que la compañía de infraestructura de IA Firmus Technologies dice que está construyendo un centro de datos en Batam, Indonesia, que se espera que escalar a 360 megavatios y albergar hasta 170,000 GPU de Nvidia.

El movimiento de Nvidia ilustra la importancia crítica del acceso a la escasa potencia informática para las start-ups orientadas a la IA, con las GPU comparadas con el petróleo e incluso supuestamente vinculadas a contratos de futuros a medida que los usuarios luchan con las fluctuaciones de costos y problemas de disponibilidad.

Mientras tanto, las empresas de IA han entrado cada vez más en acuerdos de reparto de ingresos y capitales con fabricantes de chips para evitar problemas de liquidez que afectan al sector.

OpenAI ha firmado varios acuerdos que han visto la compra de acciones o inversiones de socios como Amazon y AMD, informó CNBC en enero.

Nvidia a principios de este mes dijo que tenía como objetivo recaudar deuda, que fuentes dijeron que podría ascender al menos a $20 mil millones. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos de la oferta para fines corporativos generales, incluida la devolución y refinanciamiento de deudas existentes.

(Corrección: Firmus Technologies tiene su sede en Australia. Una versión anterior indicaba incorrectamente la geografía).