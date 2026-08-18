Disney y ABC demandan a la FCC, buscando detener el proceso de renovación anticipada de licencias

The Walt Disney Company, ABC y varias de sus estaciones demandaron el martes a la Comisión Federal de Comunicaciones, buscando detener un proceso de renovación anticipada de licencias que, según dicen, es un ataque de la administración Trump.

En abril, la FCC ordenó a las ocho estaciones de televisión de propiedad y operación de Disney que presentaran sus renovaciones de licencia de transmisión antes de lo previsto. Esa orden se produjo en medio de una investigación sobre el programa “The View” de ABC, así como una investigación de larga duración sobre las prácticas de diversidad, equidad e inclusión en Disney.

La medida de la FCC también se produjo después de que la Casa Blanca y el propio presidente Donald Trump atacaran al comediante nocturno de ABC Jimmy Kimmel por una broma sobre la primera dama Melania Trump.

La demanda cita específicamente las propias publicaciones de Trump en las redes sociales, incluida una en la que se quejaba de que los presentadores de televisión nocturnos “son casi 100% negativos hacia el presidente Donald J. Trump” y preguntaba si las licencias de transmisión deberían “rescindirse”.

“Actuando a través de la Comisión Federal de Comunicaciones, la Administración ha emprendido una campaña de represalia contra ABC por una única razón: desaprueba lo que ABC transmite”, afirma la demanda. “Esa campaña comenzó en los primeros días de esta Administración y sólo se ha intensificado desde entonces”.

En septiembre de 2025, Disney sacó a Kimmel del aire brevemente después de la presión del presidente de la FCC, Brendan Carr. Kimmel había hecho un comentario sobre las motivaciones del hombre que, según las autoridades, mató a tiros al activista conservador Charlie Kirk. Kimmel también criticó a los republicanos por cómo respondieron al asesinato de Kirk.

En la demanda, Disney describe la acción de la FCC como una “amenaza existencial”.

“La Comisión emitió una orden sin precedentes exigiendo a las Estaciones que presentaran solicitudes anticipadas para renovar sus licencias, años antes de que cualquiera de sus licencias hubiera llegado para renovación en el curso ordinario y permitiendo sólo treinta días para presentar solicitudes que normalmente tardan meses en prepararse”, escriben los abogados Beth Wilkinson y Paul Clement en la demanda civil.

La demanda solicita que el tribunal de distrito de DC “inmediatamente” impida a la FCC “tomar o amenazar con tomar cualquier medida” contra las estaciones de Disney y ABC “en relación con las solicitudes de renovación anticipada de licencias”.

ABC también solicitó una “audiencia rápida” al tribunal, “y solicitar a este tribunal que emita una orden de restricción temporal”.

La FCC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de NBC News.

El viernes, el recién nombrado director ejecutivo de Disney dijo que la compañía tenía “principios” en su lucha contra las medidas de la FCC.

“Vamos a defender lo que creemos que es la integridad periodística”, dijo Josh D’Amaro a CNBC. “Y no nos van a decir cómo manejar ese lado de nuestro negocio”, añadió refiriéndose a la cadena de televisión ABC.

â€”Me gusta lo que hacemos. Contamos historias increíbles. Creo que lo hacemos bien”, continuó D’Amaro. “Y vamos a seguir comprometidos con eso”.