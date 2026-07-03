Tropas repelen ataque de NIPSS, recuperan rifle del Ejército robado

Se detiene al presunto armero, se desmantela fábrica de armas en operaciones recientes

Las tropas del Ejército nigeriano repelieron ayer un ataque al Instituto Nacional de Políticas y Estudios Estratégicos (NIPSS), Kuru, en el área de gobierno local de Jos South en el estado de Plateau, matando a uno de los atacantes y recuperando un rifle de servicio robado a un soldado muerto en abril.

El intento de ataque ocurrió alrededor de las 12:10 am, cuando presuntos terroristas violaron el perímetro del instituto bajo el amparo de la oscuridad y abrieron fuego contra las tropas que protegían la instalación.

La invasión ocurrió apenas unos días después de que el instituto desmintiera los rumores de un ataque a la instalación por parte de terroristas.

Según el Ejército, las tropas del Sector 6, Fuerza Conjunta de la Operación PAZ PERMANENTE, se enfrentaron a los atacantes en un tiroteo, matando a uno de ellos mientras que otros escaparon con heridas de bala. No se registraron bajas entre las tropas.

Del sospechoso muerto se recuperó un rifle de patrón AK cargado con 16 cartuchos de municiones especiales de 7.62 mm. Revisiones preliminares mostraron que el arma pertenecía a un soldado del Ejército nigeriano muerto durante un enfrentamiento con elementos de milicias en el Colegio Federal de Tecnología de Recursos Terrestres, Vom, el 11 de abril.

El Ejército informó que el rifle había sido confiscado para una investigación adicional con el fin de determinar posibles nexos entre los atacantes y ataques anteriores en el eje Kuru-Vom. El cuerpo del sospechoso muerto ha sido evacuado a través de las autoridades correspondientes.

Tras la violación, las tropas intensificaron patrullajes, operaciones de eliminación y misiones de persecución alrededor de NIPSS, Kuru y comunidades vecinas para rastrear a los sospechosos fugitivos y prevenir más ataques.

El Ejército también registró avances significativos en operaciones separadas en los estados de Imo y Kebbi.

En Imo, las tropas de la 34 Brigada de Artillería bajo la Fuerza Conjunta del Sureste de la Operación UDO KA arrestaron a un presunto armero y mensajero logístico durante una redada dirigida por inteligencia en el Bosque Obiakpu a lo largo del eje del Bosque Akpe Aggah-Egbema.

La investigación preliminar, informó el Ejército, identificó al sospechoso como el armero principal de un grupo criminal responsable de ataques a instalaciones petroleras y tropas en el área de Ohaji-Egbema.

Recuperados durante la operación se encontraban un rifle AK-47, una carabina M4A1, un rifle M16A2, cinco escopetas de acción de bombeo, una pistola de fabricación local, seis cargadores y una gran cantidad de municiones variadas.

“El sospechoso está bajo custodia y está ayudando a los investigadores a identificar a otros miembros y colaboradores de la red”, dijo el Ejército.

Además, las tropas de la Fuerza Conjunta del Noroeste de la Operación FANSAN YAMMA desmantelaron un sindicato ilegal de fabricación de armas en Kebbi.

Se creía que el sindicato estaba suministrando armas de fabricación local a grupos terroristas.

La operación llevó al arresto de dos presuntos fabricantes de armas y a la recuperación de cinco rifles AK-47 de fabricación local de un taller oculto.

El Ejército indicó que las investigaciones estaban en curso para identificar a otros miembros del sindicato, incluidos financiadores y colaboradores, como parte de los esfuerzos para desmantelar toda la red de suministro ilegal de armas.

Mientras tanto, las tropas de la Operación HADIN KAI repelieron con éxito un ataque nocturno de presuntos terroristas de ISWAP en la Base de Operaciones Adelantadas (FOB) en Mairari, en el área de gobierno local de Guzamala en el estado de Borno.

Los terroristas se vieron obligados a retirarse después de un feroz intercambio de disparos durante el cual las tropas infligieron fuertes bajas y recuperaron armas, incluidos rifles AK-47, cargadores y tubos de granadas propulsadas por cohetes. La vigilancia posterior confirmó que los insurgentes evacuaron a varios combatientes muertos y heridos del campo de batalla.

No obstante, el ejército informó que dos soldados y un miembro de la Fuerza Conjunta Civil murieron durante el enfrentamiento, mientras que un equipo de refuerzo de Monguno detectó y detonó de forma segura dos artefactos explosivos improvisados plantados en la ruta utilizada por los terroristas en fuga.

El Ejército nigeriano reafirmó su compromiso de mantener operaciones ofensivas contra terroristas y otros elementos criminales en todo el país, instando a los miembros del público a continuar proporcionando información oportuna y creíble a las agencias de seguridad.