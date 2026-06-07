Muerte de Carlos ‘Indio’ Solari: Muere la leyenda del rock argentino a los 77 años

Carlos Alberto Solari, el cantautor argentino conocido como “el Indio” que dirigió Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, uno de los grupos de rock más populares e influyentes del país, falleció el viernes (5 de junio). Tenía 77 años.

Solari, que había luchado contra la enfermedad de Parkinson durante al menos una década, fue encontrado muerto cerca de una piscina cubierta en su casa en la ciudad provincial de Ituzaingó, a unos 30 kilómetros (18 millas) al oeste de la capital argentina, Buenos Aires, dijeron las autoridades, sin identificar la causa de la muerte.

Su familia confirmó su muerte en las redes sociales y dijo que celebrarían un funeral público para permitir que la gente se despidiera de la leyenda del rock. Los fanáticos comenzaron a reunirse en su casa, algunos llevaban flores y vestían camisetas estampadas con su apodo. Multitudes llenaron una gran plaza en el centro de Buenos Aires para llorar, comunicarse y cantar los éxitos de Solari. La gente lloró. Los extraños se abrazaron.

Eros Ruarte, de 19 años, dijo que se despertó el viernes y su madre le dio la mala noticia.

“’Dije, no, mamá, no puedes decir eso’. No lo podía creer, que el Indio había muerto. … Es el ídolo más grande del mundo. Crecí escuchándolo”, dijo desde el velorio improvisado. “Escuché sus canciones de mi mamá, mi tío”.

Como cantante principal de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, conocidos más simplemente como “Los Redondos”, Solari se convirtió en un ícono contracultural para los argentinos descontentos que crecían en la mayoría de edad mientras su país pasaba de una sangrienta dictadura militar a una democracia caracterizada por nuevas libertades pero también por inestabilidad e hiperinflación en los años 1980.

Durante el frenesí consumista que se apoderó de Argentina en la década de 1990, bajo las políticas de libre mercado del entonces presidente Carlos Saúl Menem, los himnos del rock clásico de Solari, sus impactantes melodías de baile y sus letras crípticas dieron voz a un espíritu de rebelión contra los excesos del capitalismo y las influencias de las potencias extranjeras. Los Redondos lanzaron 10 álbumes de estudio, evitando los grandes sellos discográficos para mantener la independencia artística.

La banda se separó en 2001, pero Solari encontró un éxito continuo como solista, lanzando cinco álbumes más bajo su propio nombre que mezclaban influencias del rock convencional y la electrónica y atraían a cientos de miles de fanáticos a parques y estadios en toda Argentina.

En un concierto multitudinario en 2016, anunció que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson. â€”Sr. Parkinson me está pisando los talones. Pero aquí estoy”, dijo. La multitud se volvió loca. Más tarde se retiró de las giras y habló con franqueza en entrevistas sobre los efectos debilitantes de la enfermedad.

Los homenajes llegaron de políticos, artistas y estrellas del fútbol de todo el país.

La Asociación del Fútbol Argentino dijo que la voz de Solari “se convirtió en un grito de guerra popular” y “tuvo eco en las gradas” del país enloquecido por el fútbol.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, un destacado grupo activista que buscaba encontrar a familiares que habían sido asesinados o “desaparecidos” por la dictadura de 1976-83, dijo que la cantante “inspiró a la sociedad en su conjunto a dudar, cuestionar y pensar críticamente”.

Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina que cumple una condena por corrupción bajo arresto domiciliario, publicó en las redes sociales una de sus famosas letras, popularizada como un llamado a vivir con valentía: “Solo vivir te cuesta la vida”.

A Solari le sobreviven su esposa, Virginia Mones Ruiz, y su hijo Bruno, de 25 años.