Molesto por una cámara, Charlie Woods eliminado

BETHLEHEM, Pa. – Charlie Woods no logró clasificarse para el match play U.S. Junior Amateur después de no poder completar un clasificatorio de 14 jugadores para dos lugares disponibles.

El hijo de Tiger Woods, 15 veces ganador de torneos importantes, quedó empatado en el puesto 63 el martes después de publicar tarjetas de 76 y 70 en los dos campos de Saucon Valley, para un total de +5. Fue eliminado el miércoles después de cometer un bogey, obstaculizado por el clic de la cámara de un teléfono durante su tercer tiro en el primer hoyo del torneo de play-off, una distracción que probablemente no habría molestado a otros jugadores juveniles.

Woods realizó su segundo tiro en el primer hoyo (par 5) en la hierba alta cerca del green, pero falló su tercer tiro cuando escuchó la cámara mientras daba el golpe de salida.

« ¿Sérieusement? », para declarar Woods, agacé, après son golpe de estado. « Francamente. A”

Woods necesitaba un birdie para unirse a otros tres jugadores y pasar el primer hoyo de desempate. Eli Wessel y Hudson Kutchma finalmente se clasificaron al hacer pares en el segundo hoyo del play-off, el quinto (par 3).