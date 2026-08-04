Cashman de los Yankees sobre su condición de juez: no se puede descartar nada

NUEVA YORK – Hablando con los periodistas minutos después de que pasara la fecha límite de cambios del lunes, el gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, dijo que mantiene la esperanza de que Aaron Judge regrese de la fractura por estrés en su primera costilla derecha esta temporada, pero no descartó la posibilidad de que el toletero estrella no lo haga.

“Creo que esa pregunta es justa para cualquiera”, dijo Cashman. “¿Es eso posible? Siempre es posible que las cosas no salgan como uno quiere, pero actualmente todavía somos muy optimistas de que él regresará”.

“Pero también hay desafíos con todo eso. Mientras regresa, cuando sea que sea ese período de tiempo, aumentarlo y reducirlo, etc., etc., etc. Así que no puedo descartar nada de eso”.

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Judge, que no ha jugado un partido desde el 31 de mayo, aún no ha reanudado sus actividades de béisbol. Cashman dijo que el estado de Judge depende en última instancia de lo que muestre la siguiente imagen de la costilla. Se negó a compartir cuándo espera que Judge se someta a esa exploración.

“Sólo puedo seguir las pautas hasta el momento, el cronograma y el marco de tiempo, es una probabilidad bastante alta y hay optimismo de que se ajuste a ese cronograma para regresar y unirse a nosotros”, dijo Cashman. “Y eso es lo que espero y a lo que me aferro, y sé que eso es lo que él cree y sé que eso es lo que creen los médicos. Pero también es siempre un objetivo en movimiento.

“Y hasta que te acerques a la comodidad del despliegue, sí, puedes empezar a hacer actividades físicas y de béisbol y estás autorizado, la curación es suficiente, etc., es cuando tienes una idea mucho mejor de cuánto tiempo más va a tomar. Así que cada vez que volvamos a tomar imágenes, tendremos una mejor idea”.

Judge sufrió la lesión mientras se lanzaba en busca de una pelota el 26 de abril (cuando cumplió 34 años) y jugó con dolor durante más de un mes hasta que se volvió insoportable.

Judge estaba bateando .275 con 16 jonrones y OPS de 1.047 en 43 juegos hasta el 12 de mayo, números que no alcanzaron su producción histórica de las últimas dos temporadas, pero se mantuvieron en línea con su estándar establecido. Eso cambió rápidamente: en sus 16 juegos posteriores a eso, bateó .180 con un jonrón y un OPS de .550 en 71 apariciones en el plato. Fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 5 de junio y transferido a la lista de lesionados de 60 días el 18 de julio.

Los Yankees adquirieron al primera base Luis García Jr. y al jardinero Heliot Ramos antes de la fecha límite de cambios del lunes para reforzar una ofensiva que no cuenta con Judge, Giancarlo Stanton y Cody Bellinger. Desde el 1 de junio, el primer día sin Judge, Nueva York ocupa el puesto 30 en wRC+, 29 en OPS y 26 en carreras anotadas en las mayores.

García, un bateador zurdo, estuvo en la alineación de los Yankees el lunes por la noche contra los Cardenales de San Luis, bateando tercero y jugando primera base. Se espera que divida el tiempo entre la primera base y el bateador designado con Ben Rice contra los lanzadores derechos. Paul Goldschmidt compartirá las funciones con Rice contra los zurdos.

Cashman dijo que Ramos jugará “extensamente” contra diestros y zurdos hasta que los Yankees reciban sus refuerzos de la lista de lesionados. Ramos, que tiene un .835 contra los zurdos esta temporada, podría entonces pasar a un rol de pelotón contra los zurdos.

Stanton, fuera desde finales de abril debido a dos lesiones en la pantorrilla, realizó prácticas de bateo en vivo y corrió en los jardines el lunes en el Yankee Stadium. Bellinger sufrió una distensión en el tendón de la corva de grado 2 la semana pasada y se espera que regrese en 4 a 6 semanas. El estatus del juez sigue en el aire.

“Hemos dicho que vamos a cambiar la imagen”, dijo Cashman. “No vamos a decir cuándo sucederá eso, pero nos ayudará a guiarnos claramente sobre dónde se encuentra en ese proceso de curación y cuándo podemos estar en condiciones de autorizarlo a hacer más de lo que ha podido hacer hasta ahora porque el aspecto más importante es brindarle tiempo para sanar. Pero no voy a decir cuándo será esa fecha”.