Desarrollador contempla el campo de golf Clearwater para un complejo deportivo de 180 millones de dólares

Clearwater podría cambiar calles por campos de fútbol, ​​canchas de pickleball y multitudes de torneos bajo una propuesta de $180 millones que transformaría el campo de golf municipal de la ciudad en uno de los destinos de turismo deportivo más grandes de Tampa Bay.

La propuesta, presentada por Sunshine Recreational and Development LLC, reconstruiría el campo de golf Landings de 77 acres cerca de Clearwater Airpark en el distrito de deportes y entretenimiento Landings.

Los planes incluyen campos deportivos de usos múltiples, canchas de pickleball, atracciones acuáticas, instalaciones de fitness y bienestar, restaurantes, senderos para caminar y andar en bicicleta, y espacios diseñados para albergar torneos y otros eventos a gran escala.

El plano conceptual muestra campos deportivos, atracciones acuáticas, estacionamiento y servicios propuestos en el sitio de The Landings.

El proyecto de $179,6 millones se construiría a través de una asociación público-privada en terrenos de propiedad de la ciudad. En lugar de negociar exclusivamente con el desarrollador, el personal de la ciudad recomienda que Clearwater busque propuestas competitivas antes de seleccionar un socio de desarrollo, un proceso destinado a determinar si surge una propuesta más sólida.

El campo de golf ha sido el foco de discusiones de reurbanización anteriormente. En 2020, Clearwater exploró reemplazar gran parte de la propiedad con aproximadamente 750,000 pies cuadrados de desarrollo industrial, pero ese plan nunca avanzó. La última propuesta lleva el sitio en una dirección diferente, enfatizando la recreación, el entretenimiento y el turismo.

Si se aprueba, la reurbanización se ubicaría entre las mayores transformaciones de terrenos recreativos de propiedad pública en Clearwater en los últimos años, reemplazando un antiguo campo de golf municipal con un destino destinado a atraer torneos, visitantes e inversión privada.

La representación muestra las canchas de pickleball propuestas para el distrito de deportes y entretenimiento de Landings.

El sitio, en 1875 Airport Drive, ha sido el foco de discusiones de reurbanización anteriormente.

En 2020, Clearwater consideró reemplazar gran parte de la propiedad con aproximadamente 750,000 pies cuadrados de desarrollo industrial, una propuesta que finalmente se estancó. La visión actual lleva el sitio en la dirección opuesta, apostando por el turismo recreativo y deportivo en lugar de almacenes e instalaciones de distribución.

Si los líderes de la ciudad avanzan, uno de los campos de golf municipales más antiguos de Clearwater daría paso a un destino deportivo regional diseñado para atraer torneos, visitantes y actividad económica durante todo el año, al tiempo que remodela la forma en que la ciudad utiliza una de sus propiedades recreativas públicas más grandes.

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