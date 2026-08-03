Exclusivo: Rick Barry habla sobre Russell Westbrook con los Houston Rockets

As the Houston Rockets continue to gain support as a playing destination for Russell Westbrook, Basketball Hall of Famer and Golden State Warriors legend Rick Barry has added to the ongoing commentary. The eight-time All-Star ended his NBA career as a member of the Rockets in a supporting role.
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A medida que los Houston Rockets continúan ganando apoyo como destino de juego para Russell Westbrook, el miembro del Salón de la Fama del baloncesto y leyenda de los Golden State Warriors, Rick Barry, se ha sumado a los comentarios en curso. El ocho veces All-Star terminó su carrera en la NBA como miembro de los Rockets en un papel secundario.
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Barry told Houston Rockets OnSI that Westbrook would be a beneficial piece for the Rockets.
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Barry le dijo a Houston Rockets OnSI que Westbrook sería una pieza beneficiosa para los Rockets.
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“Even at his age, Westbrook was putting up good numbers the last two seasons, other than his free-throw percentage. His three-point shooting percentage is nothing to get excited about, but it’s more than acceptable.”
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“Incluso a su edad, Westbrook estaba logrando buenos números en las últimas dos temporadas, aparte de su porcentaje de tiros libres. Su porcentaje de tiros de tres puntos no es algo que deba entusiasmarnos, pero es más que aceptable”.
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“Obviously someone with his experience and skill level will be a nice addition to the Rockets team. It all comes down to how well the team chemistry works, and how committed they are to being a good defensive team.”
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“Obviamente alguien con su experiencia y nivel de habilidad será una buena incorporación al equipo de los Rockets. Todo se reduce a qué tan bien funciona la química del equipo y qué tan comprometidos están a ser un buen equipo defensivo”.
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“I always loved the way that Westbrook put it all on the line every time he put on his uniform. In his early years, he tried to force things, and as he got more mature, he learned to let things come to him.”
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“Siempre me encantó la forma en que Westbrook lo arriesgaba todo cada vez que se ponía el uniforme. En sus primeros años, trató de forzar las cosas y, a medida que maduró, aprendió a dejar que las cosas le llegaran”.
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A Clear Path
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Un camino claro
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Last season, Westbrook averaged 15.2 points, 5.4 rebounds, and 6.7 assists over 64 games. The nine-time All-Star is coming off a one-year, $3.6 million contract with the Sacramento Kings.
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La temporada pasada, Westbrook promedió 15,2 puntos, 5,4 rebotes y 6,7 asistencias en 64 partidos. El nueve veces All-Star viene de un contrato de un año y 3,6 millones de dólares con los Sacramento Kings.
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In order to sign Westbrook, Houston’s front office will need to shed approximately $2.2 million from the salary cap and open a roster spot. To get past this barrier, JD Davison and a second-round draft pick would be an ideal package to offer an NBA franchise below the first apron.
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Para poder fichar a Westbrook, la directiva de Houston necesitará deshacerse de aproximadamente $2.2 millones del tope salarial y abrir un lugar en la plantilla. Para superar esta barrera, JD Davison y una selección de segunda ronda serían un paquete ideal para ofrecer una franquicia de la NBA debajo del primer delantal.
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With Houston’s backcourt loaded with Fred VanVleet, Marcus Smart, Amen Thompson, and Reed Sheppard, there are questions surrounding how Westbrook could fit within a full-strength Rockets rotation. Regardless, the 37-year-old has minimal downside in comparison to other role players earning higher salaries.
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Con la zona de defensa de Houston repleta de Fred VanVleet, Marcus Smart, Amen Thompson y Reed Sheppard, existen dudas sobre cómo Westbrook podría encajar en una rotación de los Rockets con toda su fuerza. De todos modos, el jugador de 37 años tiene desventajas mínimas en comparación con otros jugadores de rol que ganan salarios más altos.
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In the likely situation that one of Houston’s four main guards ends up with limited availability during the upcoming season, Westbrook’s leadership and elite playmaking would add definitive depth to the point guard position. For instance, VanVleet, Kevin Durant, and Steven Adams were all sidelined for Houston’s playoff series against the Los Angeles Lakers.
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En la probable situación de que uno de los cuatro bases principales de Houston termine con disponibilidad limitada durante la próxima temporada, el liderazgo de Westbrook y su forma de jugar de élite agregarían profundidad definitiva a la posición de base armador. Por ejemplo, VanVleet, Kevin Durant y Steven Adams quedaron fuera de la serie de playoffs de Houston contra Los Angeles Lakers.
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Overall, Westbrook continues to be a low-risk, high-reward candidate to join the Rockets if he is willing to sign another veteran-minimum deal. With a potential reunion not too far out of the realm of possibility, retired NBA stars continue to chime in with strong endorsements.
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En general, Westbrook sigue siendo un candidato de bajo riesgo y alta recompensa para unirse a los Rockets si está dispuesto a firmar otro contrato con un mínimo de veterano. Con una posible reunión no muy lejos de lo posible, las estrellas retiradas de la NBA continúan aportando fuertes respaldos.
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