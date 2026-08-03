Katie George y Peter Schrager no regresan como los reporteros secundarios número 2 de la NFL de ESPN

Katie George y Peter Schrager no regresarán como reporteros secundarios para el equipo de transmisión número 2 de la NFL de ESPN esta temporada, según Sports Media Watch.

Molly McGrath asumirá el trabajo en su lugar, moviéndose al ritmo de la NFL para el líder mundial para servir como la única reportera lateral para el nuevo paquete de juegos de la cadena que llegó con la adquisición de NFL Network a principios de este año, según un informe de Ryan Glasspiegel de Front Office Sports. También será la principal presentadora suplente de Laura Rutledge en NFL en vivo.

“Estoy encantado de ampliar mi papel dentro de la cobertura de la NFL de ESPN y de tener la oportunidad de mostrar una gama más amplia de habilidades, desde reportajes laterales hasta presentador en estudio, mientras me sumerjo más profundamente en el deporte al más alto nivel”, dijo McGrath a FOS en un comunicado. “Unirse a la cobertura de la NFL de ESPN durante el Año del Super Bowl hace que este momento sea aún más especial y cumple un sueño de toda la vida”.

McGrath se ha convertido en un elemento básico de la cobertura de fútbol universitario de ESPN a lo largo de los años, sirviendo como reportero junto al equipo de transmisión de Sean McDonough y Greg McElroy para algunos de los juegos más importantes del año. Ha obtenido momentos brillantes después del juego de personas como Curt Cignetti, Lane Kiffin y muchos más. También ha desempeñado admirablemente el difícil trabajo de entrevistar en vivo a jugadores recién seleccionados de la NFL.

Sin embargo, Schrager aún podría trabajar en la banca de manera ocasional, si el calendario produce una doble cartelera, lo que ocurrirá al menos una vez en la Semana 16, según Jon Lewis de SMW. En cuanto a George, es concebible que ESPN la ascienda del equipo de Joe Tessitore y Jesse Palmer para ocupar el puesto vacante de McGrath en la cabina número 2 de fútbol universitario de la cadena.

El trabajo que George y Schrager están perdiendo solo existió en su forma anterior durante una temporada. ESPN lo creó en agosto pasado, cuando promovió a Rutledge a un puesto de tiempo completo junto a Joe Buck y Troy Aikman, además de Lisa Salters, y llenó la vacante que quedó en el equipo número 2 con dos reporteros, George y Schrager, en lugar de uno.

Ese equipo número 2 se está reconstruyendo de arriba hacia abajo. Andrew Marchand de The Athletic informó en abril que se esperaba que ESPN rompiera el stand existente de Chris Fowler, Dan Orlovsky y Louis Riddick, ya que el nuevo paquete NFL Network es fuertemente internacional y entra en conflicto con sus compromisos de fútbol universitario. Dave Pasch firmó una extensión de varios años con ESPN en junio que se espera incluya tareas jugada por jugada para ese paquete, renunciando como la voz de radio de los Arizona Cardinals después de 24 años para asumirlo. El puesto de analista para la transmisión aún no ha sido anunciado, pero ESPN aparentemente podría alternar entre Jason Kelce, Kurt Warner y Riddick para los ocho juegos de la NFL que se transmiten fuera de Estados Unidos.Fútbol del lunes por la noche cronograma.

ESPN Fútbol del lunes por la nocheEl paquete seguirá estando dirigido por el equipo de Buck y Aikman en el stand y Salters. ESPN transmitirá su primer Super Bowl la próxima temporada, y McGrath también podría verse involucrada en esa transmisión, dada la cobertura ampliada que las redes suelen brindar para el juego.