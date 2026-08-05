Marineros de Seattle liberan al C Mitch Garver y al OF Rob Refsnyder

SEATTLE — Los Marineros de Seattle liberaron al receptor veterano Mitch Garver y al jardinero Rob Refsnyder entre siete movimientos en su plantilla el martes.

El lanzador derecho Seranthony Domínguez y el jardinero Taylor Ward, ambos adquiridos antes de la fecha límite de cambios del lunes, fueron agregados a la lista activa antes del partido del martes por la noche contra los Tigres de Detroit.

Ward, de 32 años, bateó octavo después de llegar procedente de los Orioles de Baltimore en sustitución de los derechos Alex Hoppe, Brock Moore y Harrison Kreiling. En 111 juegos, Ward está bateando .246 con 20 dobles, siete jonrones, 30 carreras impulsadas y 87 bases por bolas, líder de la Liga Americana. Domínguez, de 31 años, tiene marca de 4-3 con efectividad de 3.99 en 43 juegos esta temporada.

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Brendan Donovan, un All-Star de 2025 que ha estado fuera de juego desde el 15 de mayo por una distensión muscular en la ingle izquierda, fue activado de la lista de lesionados de 10 días. En 25 juegos esta temporada, el utilitario batea .274 con tres jonrones, cuatro dobles y ocho carreras impulsadas.

El receptor Jhonny Pereda fue retirado de Triple-A Tacoma. El jardinero Stuart Fairchild fue designado para asignación.

Pereda, de 30 años, batea .270 con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas en 19 juegos con los Marineros esta temporada. Reemplaza a Garver como respaldo de Cal Raleigh.

Garver, de 35 años, apareció en 50 juegos para Seattle después de firmar un contrato de ligas menores con los Marineros en febrero, bateando .175 con cuatro jonrones y 15 carreras impulsadas.

Refsnyder, de 35 años, apareció en 53 juegos con los Marineros esta temporada luego de firmar un contrato de un año en diciembre, bateando .140 con cuatro jonrones y 11 carreras impulsadas. Estuvo en la lista de lesionados del 29 de junio al 27 de julio por una inflamación de la rodilla derecha.