Hombre armado arrestado en el campo de golf de Trump antes de la visita del presidente

Las autoridades de California arrestaron a un hombre que fue visto cerca de un campo de golf propiedad del presidente Donald Trump en el área de Los Ángeles, antes de la visita del presidente para una cena de recaudación de fondos allí.

Jeanine John Taele, de 38 años, fue encontrada con una pistola y munición ilegal en el campo de golf nacional Trump en Rancho Palos Verdes, dicen los investigadores.

Según el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, “se le observó caminando por los terrenos del campo de golf, tomando fotografías y vídeos y pareciendo monitorear las actividades de planificación de seguridad”.

La detención se produjo el domingo por la tarde. Trump se encuentra actualmente de visita en California para asistir a una cena de recaudación de fondos del Partido Republicano en el curso el martes.

Taele está detenido acusado de portar un arma de fuego oculta y posesión de munición perforante/prohibida.

En un comunicado de prensa, el departamento del sheriff dijo que Taele fue arrestado después de que agentes federales vestidos de civil denunciaran a las autoridades locales sobre una persona sospechosa a mitad del día, alrededor de las 15.30 ET (23.30 BST).

Cuando la policía confrontó al hombre, descubrieron que lo buscaba el Departamento de Policía de El Segundo en relación con un robo, a unas 15 millas (25 kilómetros) al norte de Rancho Palos Verdes, un rico enclave costero conocido por sus colinas y acantilados pintorescos.

Las autoridades lo registraron y descubrieron que llevaba un cargador de 16 balas que contenía munición de punta hueca. En su vehículo, que estaba estacionado en el campo de golf, encontraron una pistola cargada, junto con un cargador cargado que contenía munición de punta hueca.

Las balas de punta hueca se aplanan y ensanchan al impactar, causando el máximo daño a los órganos vitales. California, que tiene algunas de las leyes sobre armas más estrictas de Estados Unidos, ha prohibido los cargadores con capacidad para más de 10 balas.

La casa del sospechoso en Downey, una ciudad también en el área de Los Ángeles, fue allanada el lunes por agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI y la Oficina de Delitos Mayores del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

El departamento del sheriff dijo que su casa fue registrada debido a las “posibles implicaciones de seguridad en torno al incidente”.

Dentro de su casa, encontraron un “rifle de plataforma AR ilegalmente modificado”, una pistola .45, chaleco antibalas, cargadores de alta capacidad, una gran cantidad de balas para pistolas y rifles y varios cuadernos “que contienen declaraciones preocupantes”.

La investigación continúa, con la ayuda del Servicio Secreto de Estados Unidos, y los funcionarios dicen que es posible que se presenten más cargos más adelante.

El comunicado del sheriff añade que no han identificado ninguna “amenaza creíble para nuestras comunidades”.

“Sin embargo, este caso subraya la importancia de la vigilancia, las asociaciones sólidas con las agencias policiales locales, estatales y federales, y las medidas proactivas adoptadas para identificar e investigar actividades sospechosas antes de que puedan escalar”.