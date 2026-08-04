Cómo Mateer “aparece en las profundidades de la preparación”, según Ben Arbuckle

El entrenador en jefe de OU, Brent Venables, y el coordinador ofensivo, Ben Arbuckle, hablaron antes de la temporada 2026 de los Sooners.

Aquí hay un par de conclusiones:

John Mateer madurando

Arbuckle ha estado con el mariscal de campo senior de camiseta roja Mateer desde enero de 2023 en el estado de Washington, y lo ha visto crecer esta temporada baja a través de su afán por absorber el conocimiento de los demás.

Mateer ha trabajado en la sala de cine con Venables y el ex mariscal de campo de OU Sam Bradford, entre otros. Arbuckle dijo que esto se relaciona con su incansable mentalidad para mejorar.

“Lo veo atacar de frente, ya sea en reuniones con Sam Bradford o el entrenador Venables”, dijo Arbuckle. “Siempre está en el edificio. Aparece con cada entrenador de posición, tratando de obtener una comprensión más profunda de su sala, cómo funciona su sala, qué busca siempre su sala. Está constantemente buscando ese conocimiento porque cree firmemente que eso se traducirá en que él juegue mejor y tenga gente en el lugar correcto en el momento correcto”.

Arbuckle se siente “afortunado” de entrenar a Mateer durante tanto tiempo en una era en la que los jugadores se mueven con frecuencia y crecen en diferentes sistemas.

“Me considero muy afortunado de poder comenzar el cuarto año con John por muchas razones diferentes”, dijo Arbuckle. “Lo he visto crecer desde que creo que tenía 18 años cuando lo conocí por primera vez hasta ahora, 21 años y puedo ver esa maduración y transformación de él como líder y como jugador y como joven. Y eso genera, creo, mucha confianza, pero luego puedo verlo como jugador… Me considero muy afortunado de poder entrenarlo nuevamente por cuarto año y realmente verlo durante casi todo este viaje.”

Arbuckle agregó que, cuando ve la película, ve un gran salto con respecto a cómo jugó Mateer en el estado de Washington.

“Estaremos viendo algo y lo veremos hacer algo en una película. Y luego volveré a los archivos cuando estemos juntos en Wazzu y sacaré algo de una práctica temprana en la que recuerdo que cometió un error, y dije, ‘Oh, qué tan lejos has llegado'”, dijo Arbuckle.

Venables cree que Mateer, en el segundo año, tiene una mejor idea de lo que significa ser un mariscal de campo de OU.

“Entendiendo la gravedad de ser el mariscal de campo de la Universidad de Oklahoma, ahí está esa parte; creo que probablemente esté en un lugar más tranquilo cuando se trata de eso…”, dijo Venables. “Tengo un respeto y un aprecio increíbles por su habilidad atlética. Pero sus mejores cualidades, en mi opinión, son el ser humano que es, el líder que es, el tipo que se muestra en lo más profundo de la preparación”.

Ejecutar actualización del juego

Arbuckle compartió su entusiasmo por el progreso del juego terrestre del equipo después de ocupar el puesto 13 en la Conferencia Sureste la temporada pasada.

Los Sooners regresan a los corredores de segundo año Tory Blaylock y al junior Xavier Robinson después de que cada uno registrara al menos 400 yardas terrestres en 2025. Arbuckle anticipa que darán saltos con el nuevo entrenador de corredores Deland McCullough.

“Estoy emocionado de que Tory y X vuelvan a funcionar”, dijo Arbuckle. “Tienen mucho que aprender y mucho que mejorar aún, y creo que el entrenador McCullough tiene toda la experiencia para dársela y mantenerlos en un cierto estándar de cómo esperamos jugar como corredor aquí en Oklahoma, pero también mantenerlos en un estándar de lo que es lo mejor y dar lo mejor de sí cada día”.

Arbuckle agregó que el estudiante de primer año Lloyd Avant, el estudiante de primer año DeZephen Walker y el estudiante de primer año Jonathan Hatton Jr. adquirieron una valiosa experiencia en la primavera mientras Blaylock y Robinson se recuperaban de sus lesiones.

“Esos tres muchachos, fueron invaluables las repeticiones que pudieron hacer durante el Spring Ball… simplemente las diferentes repeticiones, los diferentes momentos en los que tuvieron lugar, el, a veces, aprender con fuego”, dijo Arbuckle.