Con una plantilla llena de jugadores del área de Dallas, EE. UU. gana el campeonato mundial de voleibol sub-17

Cinco jugadores de voleibol del área de Dallas se convirtieron en campeones mundiales el domingo.

Con más de un tercio de su plantilla compuesta por atletas de D-FW, el equipo nacional sub-17 de EE. UU. ganó el Campeonato Mundial Femenino Sub-17 de la FIVB al vencer a Türkiye 25-23, 25-11, 25-23 en Santiago, Chile. Estados Unidos tuvo marca de 9-0 en el torneo y ganó los 27 sets que jugó.

La atacante Maya Ogbogu de Allen terminó con 17 puntos, 14 remates, un bloqueo y dos ases en la final y fue nombrada la mejor atacante exterior. Ogbogu, comprometido con Texas A&M, está clasificado como el recluta número uno del país en la promoción de 2028.

Ogbogu dominó los dos últimos sets, registrando 11 remates. Brynli Burgess de McKinney North fue nombrada mejor libero y lideró a todos los jugadores con nueve ataques en el partido por el campeonato.

El equipo estadounidense también incluyó a Taylor Johnson de Plano Prestonwood Christian, Peyton Smith de Duncanville y Grace Hengler de Coram Deo Academy. Johnson, una transferencia de Hebrón, está comprometido con SMU y Prep Dig lo califica como el undécimo mejor jugador del país en la Clase de 2028.