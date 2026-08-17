Opel Astra vs Volkswagen Golf, comparativa entre compactos alemanes

En el segmento compacto, el opel astra y el volkswagengolf siguen siendo dos referencias para quienes buscan un coche equilibrado, moderno y apto tanto para el uso diario como para viajes largos.

Actualizado recientemente durante su restyling a mitad de carrera, el Astra apuesta por un diseño aún más asertivo, por una gama de motores especialmente amplia y por un equipamiento tecnológico actualizado, mientras que el Golf sigue aprovechando su reconocida solidez, su elevada calidad de fabricación y una de las ofertas más completas de la categoría en términos de motorizaciones.

Opel Astra vs Volkswagen Golf: diseño exterior

El Opel Astra adopta un estilo personal, caracterizado por el frontal Visera Opel con su diadema negra brillante que incorpora las unidades ópticas y el logo iluminado. El reciente rediseño también introdujo el sofisticado Faros delanteros Intelli-Lux HDcompuesto por nada menos que 50.000 LED, capaces de adaptar permanentemente el haz luminoso a las condiciones del tráfico.

EL dimensiones del sedán son 4,37 metros de largo, 1,86 metros de ancho, 1,47 metros de alto y con una distancia entre ejes de 2,68 metros.

Foto : Opel Foto : Volkswagen

El Volkswagen Golf, en cambio, sigue una filosofía más conservadora. El rediseño introducido en 2024 ha refinado un diseño ya muy popular sin alterarlo: el frente recibe proyectores LED más delgados, una nueva firma luminosa horizontal y una parrilla rediseñada, mientras que el perfil sigue siendo inmediatamente reconocible.

Sus dimensiones son ligeramente más compactas que las del Astra: 4,28 metros de largo, 1,79 metros de ancho, 1,48 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,62 metros.

Modelo Longitud Ancho Altura Distancia entre ejes Opel Astra 4,37 metros 1,86 metros 1,47 metros 2,68 metros volkswagengolf 4,28 metros 1,79 metros 1,48 metros 2,62 metros

Opel Astra vs Volkswagen Golf : l’habitacle

El interior del Opel Astra mantiene una presentación moderna pero racional. El salpicadero alberga un doble pantalla dedicado a la instrumentación digital y al sistema de infoentretenimiento, ambos gráficamente actualizados y fáciles de usar.

Opel Astra, interiores Foto : Opel Volkswagen Golf, l’habitacle Foto : Motor1.com

Entre los elementos distintivos se encuentran el Asientos Intelli-Seatdiseñado para mejorar el confort en viajes largos gracias a una forma específica del asiento. Como opción, se ofrecen asientos certificados AGR con regulación eléctrica, ventilación, calefacción y función de masaje.

El pecho Ofrece una capacidad de 422 litros en las versiones clásicas, reducida a 368 litros en las variantes híbridas enchufables. Una vez abatidos los respaldos traseros, el volumen alcanza los 1.339 litros.

Volkswagen Golf, el maletero

El Volkswagen Golf sigue destacando por un interior especialmente ergonómico. El salpicadero es sobrio, ordenado y realizado con materiales de alta calidad, en línea con la tradición del modelo. Allá Instrumentación digital de 10,2 pulgadas trabaja en conjunto con un Pantalla central de 12,9 pulgadas.

La ergonomía también se beneficia de la actualización de los controles de infoentretenimiento, ahora más intuitivos que en las primeras versiones de octava generación. El maletero tiene una capacidad mínima de 381 litros en las versiones clásicas y de unos 273 litros en las variantes híbridas enchufables.

Modelo Instrumentación Digital Ã‰cran central Capacidad del maletero Opel Astra 10″ 10″ 422/1 339 litros

368/1 268 litros (PHEV y BEV) volkswagengolf 10,2″ 12,9″ 381/1 237 litros 273/1 129 litros (eHybrid)

Opel Astra vs Volkswagen Golf: motores

El Opel Astra ofrece una de las gamas más completas del segmento. La oferta comienza con 1.2 híbrido suave de gasolina de tres cilindros de 145 CV asociado a una transmisión automática de 6 velocidades, seguido del turbodiésel 1.5 de 130 CV con cambio automático de 8 velocidades. La gama también incluye el híbrido enchufable de 195 CV, equipado con un motor de gasolina 1.6 turbo y una batería de más de 17 kWh que permite hasta 83 kilómetros de autonomía eléctrica según el ciclo WLTP.

Para los que quieren un coche completamente nuevo. eléctricoEl Astra Eléctrico está disponible con un motor delantero de 156 CV y ​​una batería de 58 kWh, capaz de recorrer hasta 454 km.

El Volkswagen Golf también ofrece una gama muy amplia. Las versiones de gasolina 1.5 TSI están disponibles en 115 y 150 CVtanto en variantes clásicas como en versión soft hybrid eTSI con tecnología de 48 voltios y cambio automático DSG de 7 velocidades (cambio manual de 6 velocidades para las versiones de entrada).

También encontramos la probada 2.0 TDI de 115 o 150 CVsigue siendo hoy uno de los mejores diésel de la categoría en términos de consumo y idoneidad para trayectos largos.

Foto : Opel Volkswagen Golf GTI Edición 50 Foto : Volkswagen

Los híbridos enchufables representan uno de los puntos fuertes del Golf. Las versiones eHybrid de 204 CV y ​​GTE de 272 CV utilizan el nuevo 1.5 TSI combinado con un Batería de 19,7 kWh permitiendo hasta aproximadamente 140 km de autonomía eléctrica WLTP, referencia absoluta en el segmento. También admiten carga de hasta 11 kW en corriente alterna y hasta 50 kW en corriente continua.

La gama también incluye el nuevo full hybrid de 170 CV, que combina el motor 1.5 TSI evo2 con dos unidades eléctricas y una batería de 1,6 kWh que se recarga mientras se conduce. Para los entusiastas del rendimiento, el Deportivos GTI de 265 CVGTI Edition 50 de 325 CV y ​​Golf R de 333 CV con transmisión integral 4Motion permanecer en el catálogo.

Modelo Esencia Diesel Híbrido suave Híbrido completo Híbrido enchufable Eléctrico Opel Astra Dakota del Norte 1,5 130 canales 1.2 145 canales Dakota del Norte 1.6 195 canales 156 canales y 58,3 kWh volkswagengolf 1.5 115 canales

1,5 150 cad

2.0 265 canales

2.0 325 canales

2.0 333 canales 2.0 115 canales

2.0 150 canales 1.5 115 canales

1,5 150 cad 1,5 170 canales 1.5 204 canales

1.5 272 canales Dakota del Norte

Opel Astra vs Volkswagen Golf : les prix

El debut del Opel Astra Ã partir de 33 000 euros En edición versión híbrida suave con 145 CV. El diésel de 131 CV tiene un precio a partir de 33.500 euros, mientras que el híbrido enchufable de 196 CV cuesta al menos 39.800 euros. La variante Astra Electric 100% eléctrica tiene un precio desde 40.450 euros.

El Volkswagen Golf se pone en marcha Ã partir de 31 350 euros con el 1.5 TSI de 115 CV. Las versiones híbrido suave eTSI parten de los 34.000 euros, mientras que el diésel de 115 CV se ofrece desde 34.700 euros. El Golf eHybrid de 204 CV cuesta un mínimo de 43.250 euros, mientras que el nuevo full hybrid de 170 CV parte de los 39.250 euros.