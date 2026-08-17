Europa refuerza su red de escuelas sociodeportivas y supera los 2.000 beneficiarios

El Fundación Real Madrid desarrolló 34 proyectos sociodeportivos en ocho países europeos durante la temporada 2025-26, llegando a 2.053 niños y jóvenes. A través de estas iniciativas, el Base continuó promoviendo la práctica deportiva, la educación basada en valores y la creación de espacios seguros que fomenten el desarrollo personal y social de los participantes en Bulgaria, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Ucrania.

La actividad en Europa se centró en mejorar la calidad de los proyectos y fomentar el intercambio y la interacción de experiencias entre beneficiarios, formadores y organizaciones asociadas. En este contexto, destacó la XIII Copa Alma Europa, que reunió en Madrid a 80 participantes de diversas escuelas sociodeportivas europeas, torneos organizados en varios países y la III Conferencia Europea de Entrenadores.

Principales áreas de enfoque

Una de las principales zonas de atención siguió siendo Ucrania, donde la Base mantuvo y amplió su apoyo a los niños afectados por la guerra a través de diversas escuelas sociodeportivas que brindan espacios seguros, actividad física, acompañamiento educativo y apoyo psicosocial. Además, la visita a Madrid de los beneficiarios ucranianos fortaleció la conexión entre los diferentes proyectos y permitió compartir experiencias con otros participantes de la red internacional.

La temporada también estuvo marcada por la consolidación de proyectos históricos como el colegio de GuimarÃ£es (Portugal), que celebró diez años de colaboración con el Fundación Real Madridy el desarrollo de nuevas iniciativas en países como Bulgaria y Rumania, donde se sentaron las bases para ampliar el apoyo a cientos de nuevos beneficiarios. Gracias al apoyo de organizaciones como Fundación UPS, Endesa y Abbott, los proyectos también incorporaron actividades relacionadas con nutrición, hábitos saludables, bienestar emocional y desarrollo educativo.

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