Von Miller mira el final de un libro de cuentos para su carrera en el Salón de la Fama al ayudar a los Cowboys locales a reemplazar a Micah Parsons

Con sus ocho apariciones en el Pro Bowl, el honor de Jugador Más Valioso del Super Bowl 50 y muchos otros elogios, Von Miller tiene tantas posibilidades de llegar al Salón de la Fama del fútbol profesional como cualquier jugador activo en la NFL. Sin embargo, no está de más ampliar su currículum en las etapas finales de su carrera, y ahora tiene una excelente oportunidad para hacerlo.

Miller acordó términos con los Dallas Cowboys en un contrato de un año y se unirá a un grupo de corredores de vanguardia que ha estado cambiando durante el último año calendario. Es un regreso a casa para el nativo de Texas, que pasó su infancia en el suburbio de DeSoto en Dallas y jugó fútbol americano universitario en Texas A&M. Habiendo crecido como fanático de los Cowboys, puede que no haya una manera más significativa para Miller de cerrar su carrera que brillando como un miembro clave de su defensa.

Cuando inevitablemente sea incluido en el Salón de la Fama, Miller hablará sobre sus nueve temporadas y media con los Denver Broncos. Fue en Mile High City donde Miller rápidamente se convirtió en un All-Pro perenne. Su discurso de consagración también puede referirse al tiempo que sirvió con Los Angeles Rams, Buffalo Bills y Washington Commanders.

Pero hay que imaginar que las palabras que comparta sobre los Cowboys serán tan sinceras como cualquier otra, especialmente si la temporada 2026 transcurre según lo planeado.

Si los Cowboys quieren regresar a los playoffs por primera vez desde 2023, su defensa debe avanzar. Fue la peor unidad de la NFL el año pasado en prevención de anotaciones, y terminó en el puesto 31 en ese sentido la temporada anterior. Miller por sí solo no generará un gran avance, pero como una incorporación potencialmente impactante a una unidad con varias caras nuevas, podría contribuir de manera considerable a una campaña de recuperación.

Dallas ya cuenta con una ofensiva de calibre de playoffs que moverá el balón con los mejores después de hacerlo en 2025. Todo lo que necesita para competir realmente por la corona de la NFC Este es una defensa que no se ubique en el último lugar de la liga.

Miller puede ayudar a que eso se haga realidad.

Si lo hace, el tiempo que pase con el equipo de su ciudad natal será una nota a pie de página en su biografía del Salón de la Fama.

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Cómo encaja Von Miller en la defensa de los Cowboys

Solo seis equipos registraron una tasa de capturas más baja que los Cowboys en 2025, y ninguno cedió más yardas por aire. Contratar al líder activo en capturas de la NFL es una señal de que Jerry Jones está comprometido a solucionar la mayor deficiencia de su equipo (una que él creó, para ser justos, al canjear a Micah Parsons), incluso si Miller ya pasó el mejor momento de su carrera.

Jones y el entrenador en jefe Brian Schottenheimer no deberían esperar las capturas de dos dígitos, la defensa terrestre estelar y la presión implacable en el bolsillo que convirtieron a Miller en el mejor corredor de la década de 2010. No estará lo suficiente en el campo para generar ese tipo de volumen y, a sus 37 años, simplemente no puede jugar al mismo nivel. Pero Miller demostró el año pasado que todavía puede causar serios problemas a los mariscales de campo rivales, y se encuentra en una situación aún mejor en 2026.

Miller fue una pieza rotacional para los Bills en 2023 y 2024, y firmó con los Commanders el año pasado para desempeñar ese mismo rol. Sin embargo, cuando las lesiones diezmaron la unidad de cazamariscales de Washington, se vio empujado a desempeñar un trabajo más destacado y jugó los 17 partidos, siendo tres titular. Su último equipo le pidió más de lo justo, y aunque aún acumuló nueve capturas (la mayor cantidad desde 2018), Miller no fue muy efectivo a la hora de generar presión.

Ahora, como colaborador de un grupo más profundo (aunque joven y, en muchos sentidos, mediocre), Miller puede asumir un papel mucho más realista. Rashan Gary es titular todas las semanas, mientras que el jugador de segundo año Donovan Ezeiruaku también podría instalarse como titular a tiempo completo. Miller puede ser desplegado desde la banca o ser titular ocasionalmente y jugar en algún lugar en el ámbito del 40% al 50% de las jugadas defensivas de los Cowboys. Eso es suficiente para ser una amenaza útil y al mismo tiempo preservar su cuerpo durante el transcurso de un juego y toda la temporada.

Para ver un ejemplo del mundo real de cómo podría ser el tiempo de juego de Miller, tomemos a Jadeveon Clowney, quien jugó la temporada 2025 con un contrato similar de un año y fue titular en seis de sus 13 juegos en total. Logró uno de sus mejores años en mucho tiempo con 8.5 capturas y 12 tacleadas para pérdida. Algo parecido es una expectativa razonable para Miller.

También existe el elemento de tutoría en la descripción del trabajo de Miller. Los apoyadores externos de Dallas son jóvenes. Ezeiruaku fue una selección de segunda ronda en 2025, los Cowboys usaron la selección número 23 en el draft de este año en Malachi Lawrence, y Jaishawn Barham también llegó en abril como una selección de tercera ronda. Toda esa juventud se beneficiará inmensamente de la presencia de un futuro miembro del Salón de la Fama.

Von Miller es la pieza final para reemplazar a Micah Parsons por el comité

El año pasado fue un año de transición para el frente defensivo de los Cowboys, ya que el intercambio de Parsons llegó tan tarde en el verano que Dallas no tuvo tiempo para reconstruir el grupo antes de la Semana 1. Ahora que han pasado casi 365 días desde que Jones envió a la superestrella a Green Bay, es posible que el grupo haya sido reestructurado adecuadamente.

El talento veterano de Gary y Miller, junto con jóvenes de alto potencial, podría ser suficiente para elevar la defensa desde el sótano de la NFL hacia la mitad del grupo. Considerando la presencia de una unidad de élite al otro lado del balón, eso debería ser suficiente para que los Cowboys entren de lleno en la búsqueda de la postemporada.

Si en unos cinco meses Dallas se encuentra en un juego de comodines o mejor, en retrospectiva podría mostrar que contratar a Miller a mediados de agosto fue un movimiento que empujó a la defensa por encima del obstáculo. Y si eso suena cierto, el nativo de DeSoto tendrá otra pluma en su ya tremendamente decorada gorra.