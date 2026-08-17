ciudad de manchester se enfrentan a una prima de Enzo Fernández, Chelsea Al extremo Pedro Neto no le faltan pretendientes potenciales, y manchester unido Al centrocampista Bruno Fernandes se le ofrece un gran aumento salarial.

ciudad de manchester tendra que pagar Chelsea más de £ 120 millones para contratar al mediocampista argentino Enzo Fernández si intentan cerrar un trato en las últimas dos semanas de la ventana de transferencia. (Telegraph – se requiere suscripción), externo

Chelsea Quieren cerca de £ 100 millones si quieren vender al extremo portugués Pedro Neto, de 26 años, este verano con el club Saudi Pro League. Al-Hilal vinculado con un movimiento. (Correo – se requiere suscripción), externo

ciudad de manchester, Arsenal y Tottenham Todos están interesados ​​también en Neto, que se unió Chelsea para 54 millones de libras esterlinas desde lobos en 2024. (Metro), externo

manchester unido Se le ha ofrecido la oportunidad de fichar al centrocampista español Marc Casado, de 22 años, que Barcelona han puesto a la venta. (Deporte – en español), externo

A pesar de manchester unido‘s renuencia a vender, Galatasaray han ofrecido al centrocampista portugués Bruno Fernandes £18,3 millones por temporada (el doble de su salario actual) para tentarlo a abandonar Old Trafford. (Telegraph – se requiere suscripción) , externo

Liverpool todavía están interesados ​​en firmar París Saint Germain dúo Bradley Barcola, de 23 años, e Ibrahim Mbaye, de 18, con una tarifa combinada de £ 155 millones para el extremo francés y el delantero senegalés. (Charla en equipo), externo

Bayern de Múnich Confían en llegar a un nuevo acuerdo con el delantero inglés Harry Kane, de 33 años, que entra en el último año de su contrato. (Bild – en alemán), externo

Como han hecho una oferta para tomar Fiorentina y el delantero italiano Moise Kean, de 26 años, cedido con la obligación de comprarlo en un paquete valorado en 25 millones de libras esterlinas. (La Gazzetta dello Sport – en italiano), externo

leeds han dado permiso al delantero de Surinam Joel Piroe, de 27 años, para viajar a jamón del oeste para un médico. (Deportes del cielo), externo

AC Milán han llegado a un acuerdo de £ 34 millones para fichar al extremo belga Diego Moreira, de 22 años, procedente de Estrasburgo. (Corriere dello Sport – en italiano), externo

São Paulo y jamón del oeste se encuentran entre los clubes que se interesan por el exdelantero inglés Jamie Vardy, de 39 años, que es agente libre. (Hablando de deporte), externo