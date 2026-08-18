Donald Trump Promised to Keep Us Out of Protracted Wars of Choice in the Middle East. We Are Now in a Protracted War of Choice in the Middle East.

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}, e: function e(r) { throw r; }, f: F }; } throw new TypeError(”Invalid attempt to iterate non-iterable instance.

In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.”); } var o, a = !0, u = !1; return { s: function s() { t = t.call(r); }, n: function n() { var r = t.next(); return a = r.done, r; }, e: function e(r) { u = !0, o = r; }, f: function f() { try { a || null == t.return || t.return(); } finally { if (u) throw o; } } }; } function _unsupportedIterableToArray(r, a) { if (r) { if (”string” == typeof r) return _arrayLikeToArray(r, a); var t = {}.toString.call(r).slice(8, -1); return “Object” === t &;&; r.constructor &;&; (t = r.constructor.name), “Map” === t || “Set” === t ? Array.from(r) : “Arguments” === t || /^(?:Ui|I)nt(?:8|16|32)(?:Clamped)?Array$/.test(t) ? _arrayLikeToArray(r, a) : void 0; } } function _arrayLikeToArray(r, a) { (null == a || a >; r.length) &;&; (a = r.length); for (var e = 0, n = Array(a); e <; a; e++) n[e] = r[e]; return n; } function mountLegacyServices() { Object.keys(window.modules).filter(function (key) { return typeof key === ‘string’ &;&; key.match(/\.legacy$/); }).forEach(function (key) { return window.require(key); }); } function tryToMount(fn, el, name) { try { fn(el); // init the controller } catch (e) { var elementTag = el.outerHTML.slice(0, el.outerHTML.indexOf(el.innerHTML)); console.error(”Error initializing controller for \””.concat(name, “\” on \””).concat(elementTag, “\””), e); } } /** * mount client.js component controllers */ function mountComponentModules() { Object.keys(window.modules).filter(function (key) { return typeof key === ‘string’ &;&; key.match(/\.client$/); }).forEach(function (key) { var controllerFn = window.require(key); if (typeof controllerFn === ‘function’) { var name = key.replace(’.client’, ”), instancesSelector = “[data-uri*=\”_components/”.concat(name, “/\”]”), defaultSelector = “[data-uri$=\”_components”.concat(name, “\”]”), instances = document.querySelectorAll(instancesSelector), defaults = document.querySelectorAll(defaultSelector); var _iterator = _createForOfIteratorHelper(instances), _step; try { for (_iterator.s(); !(_step = _iterator.n()).done;) { var el = _step.value; tryToMount(controllerFn, el, name); } } catch (err) { _iterator.e(err); } finally { _iterator.f(); } var _iterator2 = _createForOfIteratorHelper(defaults), _step2; try { for (_iterator2.s(); !(_step2 = _iterator2.n()).done;) { var _el = _step2.value; tryToMount(controllerFn, _el, name); } } catch (err) { _iterator2.e(err); } finally { _iterator2.f(); } } }); } // Make sure that a `window.process.env.NODE_ENV` is available in the client for any dependencies, // services, or components that could require it // note: the `` value is swapped for the actual environment variable in /lib/cmd/compile/scripts.js window.process = window.process || {}; window.process.env = window.process.env || {}; if (!window.process.env.NODE_ENV) { window.process.env.NODE_ENV = ”; } // note: legacy controllers that require legacy services (e.g. dollar-slice) must // wait for DOMContentLoaded to initialize themselves, as the files themselves must be mounted first mountLegacyServices(); mountComponentModules(); // ]] </e.length></o.length></o></n.length></t.length></e.prebidsizes.length></n></p>