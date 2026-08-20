Barcelona: Joao Cancelo llega por tres años tras dejar Al-Hilal

El lateral portugués Joao Cancelo se ha reincorporado al Barcelona con un contrato permanente después de que su contrato con Al-Hilal fuera rescindido de mutuo acuerdo.

Cancelo dejó el Manchester City para unirse al equipo saudita de la Pro League con un contrato de tres años en 2024, pero terminó la temporada pasada cedido con el Barça, ayudándolos a asegurar el título de La Liga.

Tras acordar su salida del Al-Hilal, el jugador de 32 años se convirtió en agente libre este verano y ahora ha regresado al Camp Nou con un contrato de tres años.

“Es mi sueño”, dijo Cancelo. “Estoy donde quiero estar y estoy muy feliz. Me gusta el club, me identifico con él. Me siento querido aquí y prometo darlo todo por este club”.

Cancelo se mudó por primera vez a España en 2014 cuando llegó al Valencia procedente del Benfica, inicialmente cedido.

Posteriormente pasó la temporada 2017-18 cedido en el Inter de Milán antes de mudarse permanentemente a la Juventus (2018) y al Manchester City (2019), y terminó la temporada 2022-23 cedido en el Bayern de Múnich.

Cancelo luego se unió al Barça cedido por una temporada procedente del City para 2023-24, por lo que esta es su tercera temporada con los gigantes españoles, pero la primera con un contrato permanente.

El Barça también completó el fichaje del excompañero de Cancelo, Rodri, esta semana después de acordar pagar al City unos 65 millones de libras esterlinas por el centrocampista español.

La plantilla de Hansi Flick también se ha visto impulsada por la llegada de los extremos Anthony Gordon y Karim Adeyemi este verano, aunque el delantero Ferran Torres se ha marchado al Paris St-Germain y el veterano delantero Robert Lewandowski se ha unido al Chicago Fire de la MLS.