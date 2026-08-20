Ja’Marr Chase ocupó el puesto 16 en la clasificación de los 100 mejores jugadores de la NFL

El receptor abierto All-Pro de los Cincinnati Bengals, Ja’Marr Chase, ocupó el puesto 16 en la lista anual de los 100 mejores rankings de la NFL, se reveló el miércoles.

Sabemos que no hay 15 mejores jugadores de la NFL que Chase.

Chase se ha destacado desde su temporada de novato. En 2024, se convirtió en apenas el quinto jugador en la era del Super Bowl en ganar una triple corona. Liderando la liga en recepciones, yardas y touchdowns durante la temporada. A lo largo de sus primeras cinco temporadas en la liga, Chase ha acumulado 520 recepciones, más de 6,800 yardas recibidas y 54 touchdowns. Él es la definición de un talento que marca la diferencia en el campo de fútbol.

Es difícil no sentir que esto es una vez más un prejuicio contra los Bengals. Si los Bengals regresan a la postemporada y hacen algo de ruido, ¿finalmente llegará el respeto por un talento generacional como Chase? Realmente nunca se sabe. Se trata de la franquicia que tuvo el mejor tackle derecho de la historia del fútbol en ese momento de la historia: Willie Anderson. Todavía lo están despreciando del lugar que le corresponde en el Salón de la Fama del Fútbol Americano profesional como uno de los mejores tackles derechos de todos los tiempos, si no el mejor.