El director general de LIV Golf cree en la supervivencia del circuito: “No apostaría en nuestra contra”

El director ejecutivo Scott O’Neil confía en que LIV Golf continuará sus operaciones mientras intenta reinventarse frente a las dificultades financieras actuales y la falta de financiación del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita más allá de esta temporada.

También expresó la esperanza de que la futura versión de LIV sea aceptada dentro del ecosistema del golf en general.

“Tenemos mucho trabajo por delante”, dijo O’Neil el miércoles, la víspera del final de temporada de la liga en Indianápolis. “Hay obstáculos que superar. Se trata de una operación muy compleja que tendremos que llevar a cabo con éxito. Pero, francamente, no apostaría en nuestra contra. TIENE”

O’Neil intenta mantener un equilibrio precario entre buscar financiación para continuar sus actividades y tratar de convencer a los jugadores para que se comprometan con el proyecto presentado por su equipo: un calendario de diez eventos que incluye cinco “campeonatos” internacionales y cinco eventos “emblemáticos”. organizado principalmente en Estados Unidos.

El circuito ofrecería premios acumulados más pequeños que en el pasado, pero les daría la oportunidad de jugar en otros circuitos, si son invitados o son elegibles.

“Nuestro objetivo es concretar esta transacción y llevarla a cabo. Sin los jugadores se vuelve muy difícil”, dijo O’Neil. “Estoy bastante seguro, según mis conversaciones, de que tendremos un grupo de jugadores lo suficientemente grande como para hacer avanzar esta liga”.

Hace dos semanas en LIV New York, O’Neil dijo que la liga había firmado una carta de intención con un inversionista principal para financiar LIV Golf en 2027. Una fuente confirmó a ESPN que el inversionista principal era Ted Goldthorpe de BC Partners.

El martes, Ted Goldthorpe habló por primera vez con los jugadores de LIV en Indianápolis y compartió su visión. Aunque O’Neil no dio detalles sobre cuándo podría concretarse este acuerdo, calificó el calendario de “apretado”.

Dado que la temporada termina esta semana, y no en el evento Michigan LIV ahora cancelado de la próxima semana, los contratos de jugadores como Bryson DeChambeau expirarán al final de la ronda final el domingo. Como resultado, tres jugadores de LIV, incluido Tyrrell Hatton, se inscribieron para competir en el evento DP World Tour de la próxima semana.

La semana pasada, Today’s Golfer informó que varios golfistas de LIV se habían registrado para la clasificación del DP World Tour para asegurar su estatus en 2027 en el circuito europeo.

El miércoles, O’Neil pidió repetidamente la cooperación entre las ligas de golf, aunque reconoció que la LIV había sido “divisiva” en el pasado. Dijo que la LIV no estaba pidiendo a la gente que eligiera entre tours y que, a través de conversaciones recientes con ejecutivos de golf, sintió el deseo de unirse.

“El golf ciertamente no necesita cinco años más de conflicto”, dijo O’Neil. “El golf no necesita un circuito para ganar y todos los demás perder. No deberíamos vivir en un mundo donde a un grupo de golfistas se le prohíbe específicamente jugar en otro lugar. Nuestro objetivo no es reemplazar ni restringir ningún circuito. TIENE”

Sin embargo, queda por ver cómo el LIV, en su nueva fórmula, podrá operar en conjunto con los otros circuitos. En julio, el Asian Tour, que sirvió como circuito de segundo nivel que alimentaba el LIV, anunció una nueva asociación con el PGA Tour y el DP World Tour, asestando un duro golpe al tour.

Según múltiples fuentes, el DP World Tour ha informado a los jugadores de LIV que se comunicaron con él que es muy poco probable que se les conceda una exención condicional en 2027 que les permita participar en ambos tours sin incurrir en multas, según su regla de eventos de conflicto. En febrero, el DPWT concedió exenciones a ocho jugadores que habían aceptado pagar sus multas atrasadas.

Cuando se le preguntó al respecto el miércoles, O’Neil dijo que sentía que iba “en contra de la evolución del golf” y que esperaba que el mundo del golf viera el valor de invitar a jugadores de LIV a otros torneos.

“Si no es así, simplemente tendremos que crear nuestros propios torneos”, dijo O’Neil. “Es tan simple como eso. TIENE”

En su intento de pasar página en esta temporada, la LIV no puede lograrlo plenamente, ya que se enfrenta a múltiples procedimientos judiciales iniciados por proveedores de servicios que afirman no haber recibido ningún pago por los servicios prestados, así como a limitaciones financieras que esta semana llevaron a la reducción a la mitad de la subvención y a la cancelación de dos conciertos en el lugar.

“Crecí en un entorno en el que primero se vende y luego se construye. Aquí fue todo lo contrario: primero construimos y luego vendimos. Creo que esta disciplina de hacer crecer un negocio a lo largo del tiempo en función de los ingresos será lo que marcará la diferencia”, afirmó O’Neil.

O’Neil, en particular, no descartó la posibilidad de que la liga se declarara en quiebra al final de la temporada.

“Se trata de acuerdos, acuerdos y más acuerdos”, dijo O’Neil. “Pasamos todo nuestro tiempo pensando en la mejor manera de aterrizar este avión de manera segura para que podamos despegar nuevamente. TIENE”