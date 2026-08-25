RJ Luis Jr. autorizado por el juez para jugar en LSU después de pasar tiempo con 2 equipos de la NBA

BATON ROUGE, Luisiana (AP) — RJ Luis Jr., un ex destacado de St. John’s que recientemente firmó con LSU después de pasar tiempo con dos clubes de la NBA, fue autorizado por un tribunal el lunes por la noche para comenzar a practicar y potencialmente jugar para los Tigres esta temporada.

Luis, quien estuvo brevemente bajo contrato con los Utah Jazz y los Boston Celtics pero nunca jugó en un partido de la NBA, abrazó al entrenador de LSU, Will Wade, después del fallo del juez del Tribunal de Distrito de East Baton Rouge Parish, Ronald R. Johnson.

Después de una audiencia de cinco horas, Johnson aceptó la solicitud del jugador de una orden judicial preliminar contra la NCAA, que había argumentado que era poco probable que Luis obtuviera su reincorporación después de dejar la universidad para convertirse en profesional en 2025.

“Este es un precedente. Es monumental”, dijo el abogado Tony Clayton, radicado en Baton Rouge, quien representó a Luis junto con Elliot Abrams de Raleigh, Carolina del Norte. “Esto le permite ir a practicar, jugar y dejaremos que el proceso legal se resuelva por sí solo”.

El cronograma de ese proceso no quedó claro de inmediato.

“No lo sé, pero hay muchos descubrimientos que Elliot y yo tenemos que lograr”, dijo Clayton. “Tenemos muchas preguntas”.

Los abogados de Luis señalaron que la NCAA había otorgado excepciones que permitían a numerosos jugadores de ligas profesionales extranjeras unirse a programas de baloncesto universitario y argumentaron que a los jugadores estadounidenses se les debe brindar la misma oportunidad.

Destacaron que Luis no sólo nunca había jugado en un partido de la NBA, sino que tampoco había jugado para la filial de la G League de los Celtics debido a una lesión, y tenía mucho menos currículum de baloncesto profesional que numerosos jugadores universitarios que habían sido reclutados en el extranjero.

El abogado de la NCAA, Taylor Askew, argumentó que la situación de Luis no era comparable a la de aquellos que jugaron para los equipos de desarrollo de organizaciones profesionales en el extranjero porque Luis decidió dejar la universidad para ir a la NBA.

Askew señaló que el único jugador en una situación similar a la de Luis fue Charles Bediako de Alabama, quien ganó una orden de reentrenamiento temporal que le permitió jugar cinco partidos para Alabama la temporada pasada antes de que un juez de Alabama finalmente se pusiera del lado de las afirmaciones de la NCAA de que no era elegible.

“Entiendo que el señor Luis está decepcionado porque no fue reclutado y no jugó en la NBA tanto como le hubiera gustado”, dijo Askew. “Las acciones tienen consecuencias. Las decisiones tienen resultados y no siempre son los correctos o los que uno desea”.