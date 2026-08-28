George Lombard Jr., primer Yankee con error en 6 juegos consecutivos desde 1921

NUEVA YORK – George Lombard Jr. hizo historia este mes cuando se convirtió en el primer campocorto de los Yankees de Nueva York en conectar un jonrón en su debut en las Grandes Ligas.

Pero tres semanas después de su carrera, el novato empató una marca de franquicia dudosa al cometer un error por sexto juego consecutivo en la derrota del jueves por 5-1 ante los Astros de Houston.

Lombard comete siete errores en sus primeros 20 juegos y, después de su último error, el jugador de 21 años dijo que su defensa no era aceptable.

“Es algo que estamos tratando de resolver”, dijo Lombard. “No es aceptable. No puede suceder a este nivel. Si obligas a tus lanzadores a tener outs adicionales, eso simplemente nos hace las cosas mucho más difíciles para nosotros, y los equipos van a aprovecharlo. Así que es algo que definitivamente vamos a tener que limpiar y tengo que ser mejor mañana”.

Selecciones del editor

Con Christian Walker en segunda base en la octava entrada, Yainer Díaz conectó un roletazo que rebotó en el guante de Lombard, cometiendo el primer error de la jugada. La pelota rebotó hacia el tercera base José Caballero y este fue acusado de un error de tiro por su lanzamiento salvaje a primera cuando Walker anotó la quinta carrera de Houston.

“La de hoy es una especie de bola intermedia. Entonces te preguntas: ¿el tercera base está llegando allí?”. Dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “¿No es así? Hay un poco de indecisión allí. Así que creo que eso influyó un poco”.

Lombard se convirtió en el primer jugador de los Yankees desde Chick Fewster en 1921 en cometer un error en seis juegos consecutivos en una temporada, según ESPN Research. El miércoles por la noche, Lombard cometió mal un rodado de Walker en el séptimo que permitió anotar la carrera del empate antes de que los Yankees se alejaran para una victoria de 9-3.

La racha también es la más larga en las mayores desde que Mark Lewis de Cleveland cometió un error en siete juegos consecutivos en 1992, según ESPN Research.

Lombard tiene un porcentaje de fildeo de .925 y ha cumplido 15 dobles matanzas luego de que los Yankees utilizaran a Anthony Volpe y Caballero como campocorto hasta convocar a su mejor prospecto. Los campocortos de Nueva York se han combinado para cometer 16 errores.

La temporada pasada, Volpe lideró a los torpederos de la Liga Americana con 19 errores mientras jugaba con un desgarro en el hombro durante los últimos cuatro meses.

“Lo bueno de George es que sabes que es muy hábil y talentoso y, fundamentalmente, también es muy bueno”, dijo Boone. “Así que lo superará”.

En este informe se utilizó información de The Associated Press.