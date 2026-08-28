Hombre muere tras caer inconsciente mientras practicaba bodysurf en Laguna Beach

Un hombre de 41 años murió después de que los socorristas lo rescataran cuando cayó inconsciente mientras practicaba bodysurf en Laguna Beach el miércoles 26 de agosto.

Los funcionarios de seguridad marítima sacaron a Justin Anand Shahani de Laguna Beach del agua en la parte sur de Crescent Bay Beach alrededor de las 4:20 pm, dijeron funcionarios de la ciudad de Laguna Beach el jueves.

Shahani sufrió un paro cardíaco después de que los socorristas lo llevaron a la orilla, dijeron las autoridades. Fue hospitalizado y luego murió.

“El individuo había estado practicando bodysurf en la playa antes del incidente y sufrió un paro cardíaco después de que los salvavidas lo llevaran a la orilla”, según la ciudad. “El personal del Departamento de Bomberos y Seguridad Marina le realizó RCP en el lugar, y fue transportado al Mission Hospital Laguna Beach en una ambulancia terrestre”.

Las autoridades confirmaron el jueves que el hombre había muerto.

El capitán de seguridad marina Dane Doran dijo a ABC7 el jueves que si bien el océano es un escape atractivo para las personas que buscan escapar del calor, el agua puede ser traicionera debido al alto oleaje y las corrientes de resaca.

“Nuestras playas en Laguna son hermosas pero pueden ser muy, muy peligrosas”, dijo Doran a la estación. “Las medidas que la gente puede tomar para mantenerse segura son consultar sus informes locales y hablar con el salvavidas cuando llegan a la playa. Pero nuevamente, aparte de nuestro mensaje de seguridad, nuestros pensamientos hoy y nuestro enfoque están en los amigos y familiares de la víctima de ayer”.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una declaración de peligro en las playas vigente hasta el jueves por la noche para las playas de los condados de Orange y San Diego, advirtiendo sobre “oleajes elevados de 3 a 5 pies con olas de hasta 7 pies esperadas junto con peligrosas corrientes de resaca e inundaciones costeras menores”.

El servicio de noticias de la ciudad contribuyó a este informe.