Código Kalshi OREGONLIVE1: Bono de hasta $500 disponible para los juegos de la Semana 3 de pretemporada de la NFL del viernes

A partir del jueves 27 de agosto de 2026 por la noche, el código Kalshi OREGONLIVE1 permanece disponible para la lista de la Semana 3 de pretemporada de la NFL del viernes, lo que permite a los nuevos usuarios elegibles ganar un bono de $25 después de completar $25 en intercambios calificados. El viernes presenta 10 juegos de pretemporada, incluido el viaje de Seattle a Kansas City para un enfrentamiento a las 5 pm PT contra los Chiefs en el Arrowhead Stadium. Otros juegos notables incluyen Commanders-Ravens, Saints-Cowboys, Bengals-Eagles y Vikings-Broncos.

Los mercados de la NFL en Kalshi brindan a los operadores una forma de seguir la acción del viernes a través de posiciones vinculadas a los ganadores de los juegos, diferenciales, totales y otros resultados disponibles. Con los equipos haciendo evaluaciones finales antes de los recortes en la plantilla, el uso del mariscal de campo, las noticias sobre lesiones y las decisiones tardías sobre el personal podrían influir en los precios del mercado a medida que se acerca el inicio del calendario de la Semana 3.

El código Kalshi OREGONLIVE1 está disponible para la semana 3 de pretemporada de la NFL del viernes, abriendo la última promoción a usuarios elegibles en Oregon, Washington y otros estados aprobados. En lugar de funcionar como una casa de apuestas tradicional, Kalshi administra un mercado de predicción regulado por la CFTC donde los usuarios compran y venden contratos de eventos relacionados con juegos de la NFL y otros resultados.

Pasos para reclamar un bono de $25 con el nuevo código promocional Kalshi:

Este código promocional de Kalshi garantiza una gran bonificación en los estados comerciales elegibles de todo el país. Revise las instrucciones actualizadas del código promocional Kalshi. Apuestas deportivas

El código de promoción de Kalshi OREGONLIVE1 ofrece a los usuarios elegibles por primera vez $25 en crédito de bonificación después de completar al menos $25 en operaciones calificadas dentro de los 30 días posteriores a la apertura de una cuenta.

Cree una nueva cuenta Kalshi: Regístrese a través de la aplicación Kalshi o el sitio web oficial como usuario elegible por primera vez. Utilice OREGONLIVE1 al registrarse: Agregue el código de promoción de Kalshi OREGONLIVE1 al registrarse para la cuenta. Finalice la verificación y agregue fondos: Complete las verificaciones de identidad requeridas y luego financie la nueva cuenta con un depósito calificado. Alcance $25 en volumen de operaciones elegible: Complete al menos $25 en operaciones de mercado de predicción calificadas durante los primeros 30 días después del registro para desbloquear el crédito promocional.

Importante: Los intercambios calificados pueden provenir de los mercados disponibles de Kalshi en múltiples deportes y eventos, incluidos los contratos de pretemporada de la NFL del viernes para ganadores de juegos, diferenciales, totales y otros mercados de fútbol.

Detalles del bono de $25 de Kalshi: Código promocional “OREGONLIVE1” (27 de agosto de 2026):

La nueva promoción Kalshi ofrece a los nuevos usuarios elegibles de EE. UU. una forma sencilla de obtener crédito comercial adicional.

Bono de registro: Reciba $25 en crédito del sitio.

Actividad calificada: Opere al menos $25 dentro de los 30 días posteriores a la apertura de la cuenta.

Elegibilidad: Limitado a nuevos usuarios que se registren con el código promocional OREGONLIVE1.

Términos de bonificación: El crédito promocional debe utilizarse para transacciones dentro de los siete días posteriores a su emisión. Cualquier ganancia generada a partir de esas operaciones de crédito de bonificación se podrá retirar después de que el usuario complete un volumen de operaciones igual al monto del bono.

Kalshi ofrece una amplia gama de probabilidades y precios para la temporada de la NFL, incluidas las probabilidades de campeón de la NFL. Código de referencia de Kalshi

Kalshi NFL comercializa el viernes para la Semana 3 de pretemporada de la NFL

El calendario de la Semana 3 de pretemporada de la NFL del viernes presenta 10 juegos, incluidos Seahawks-Chiefs, Saints-Cowboys y Bengals-Eagles en una ajetreada tarde nocturna, todos con mercados de la NFL disponibles en Kalshi.

enfrentamiento Hora (PT) TELEVISOR Evento Impares Comandantes de Washington en los Baltimore Ravens 3 pm Red de la NFL Estadio M&T Bank, Baltimore, MD BAL -2,5, sobre/fuera 34,5 Halcones de Atlanta contra Delfines de Miami 4 pm – Estadio Hard Rock, Miami Gardens, Florida ATL -4,5, sobre/fuera 36,5 Texanos de Houston en Panthers de Carolina 4 pm – Estadio Bank of America, Charlotte, Carolina del Norte HO -2,5, más/menos 36,5 Gigantes de Nueva York en Jets de Nueva York 4:30 pm – Estadio MetLife, East Rutherford, Nueva Jersey NYG -3, sobre/falta 36,5 Bucaneros de Tampa Bay contra Jaguares de Jacksonville 4:30 pm – Estadio EverBank, Jacksonville, Florida TB -3, sobre/falta 34,5 Santos de Nueva Orleans en Dallas Cowboys 5 pm ESPN ilimitado Estadio AT&T, Arlington, Texas DAL -1,5, sobre/fuera 38,5 Cardenales de Arizona contra Empacadores de Green Bay 5 pm – Campo Lambeau, Green Bay, Wisconsin IRA -2,5, sobre/fuera 38,5 Seattle Seahawks contra Kansas City Chiefs 5 pm ESPN ilimitado Estadio Arrowhead, Kansas City, MO KC -1,5, sobre/fuera 36,5 Bengals de Cincinnati contra Águilas de Filadelfia 5 pm CBS Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pensilvania PHI -3, sobre/falta 36,5 Vikingos de Minnesota en Broncos de Denver 6 pm Red de la NFL Empower Field en Mile High, Denver, CO DEN -6.5, S/U 39.5

¡Explora todos los mercados de la NFL disponibles en Kalshi!

Las probabilidades de Kalshi se expresan como probabilidades implícitas en el mercado y se actualizan en tiempo real a medida que los operadores reaccionan a la nueva información. Los precios de los contratos pueden cambiar antes de que comiencen los juegos.

Este código de referencia de Kalshi garantiza una gran bonificación en los estados comerciales elegibles de todo el país. Revise los términos y condiciones actualizados del Código de referencia de Kalshi para 2026. Kalshi.

Códigos promocionales de Kalshi verificados:

A continuación se pueden encontrar códigos de promoción regionales para lectores que viven más allá de Oregón y Washington:

Código promocional Kalshi Designación de código Estados elegibles Recompensa de registro OREGON EN VIVO1 Código Regional WA, O, UT, ID, NV, AK, HI, WY, CO $25 PLATA Código Regional CA, TX, Nueva York, OK, Nuevo México $25 MASSLIVE1 Código Regional FL, GA, SC, AL, AR, MS, Carolina del Norte, VA, TN, LA, KY $25 SIRACUSA Código promocional Nueva York, Pensilvania, Connecticut, Virginia Occidental, NH, Vermont $25 CLEVELAND Código Regional WI, MN, NE, SD, ND, IN, MO, KS $25

Por qué el código promocional Kalshi se destaca el viernes

El código de promoción de Kalshi OREGONLIVE1 agrega valor adicional para los fanáticos elegibles de la NFL en Oregon, Washington y otros estados aprobados antes del calendario de la Semana 3 de pretemporada de la NFL del viernes. Los usuarios nuevos pueden acceder a los mercados de predicción de fútbol a través de Kalshi, una bolsa regulada a nivel federal y supervisada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU.

El viernes trae una programación de pretemporada de 10 juegos, lo que brinda a los operadores muchas oportunidades para seguir los cambios en los precios del mercado a lo largo de la noche. Junto con $25 en crédito de bonificación, Kalshi permite a los usuarios tomar posiciones sobre los ganadores, diferenciales, totales y otros mercados de juegos de la NFL disponibles, con enfrentamientos como Seahawks-Chiefs, Saints-Cowboys, Bengals-Eagles y Giants-Jets entre los juegos en el tablero.

Debe tener 18 años o más y tener una dirección residencial legal en los EE. UU. dentro del estado, DC o territorios de EE. UU. correspondientes. No disponible en AZ, IL, MA, MD, MI, MT, NJ y OH.

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