Piloto de helicóptero describe lo que ha visto rescatando personas en Nepal

Andy Thapa es piloto chárter y de rescate para una compañía de helicópteros nepalí. Ha estado rescatando a personas varadas por las catastróficas inundaciones y llevándolas a un lugar seguro.

Transcripción



ADRIAN FLORIDO, PRESENTADOR:

Cientos de personas han muerto y muchas más están desaparecidas tras las catastróficas inundaciones repentinas que comenzaron a lo largo de la frontera entre Tíbet y Nepal.

ANDY THAPA: No se ve nada. No hay casas, ni caminos, ni vegetación en esas áreas ni agua azul. Ahora es agua turbia.

AILSA CHANG, ANFITRIÓN:

Andy Thapa es uno de los rescatistas que ahora intenta llegar a tantos supervivientes como pueda. Es piloto chárter y de rescate para una compañía de helicópteros en Nepal, y en aproximadamente 20 vuelos durante los últimos dos días, grabó un video y lo compartió con nosotros.

FLORIDO: En un video, una persona se sienta sola cubierta de barro en la ladera de una colina. En otro, los rescatistas sacan del helicóptero a un hombre con una herida en la pierna y lo colocan en una camilla.

(SONIDO SONIDO DEL VUELO EN HELICÓPTERO)

THAPA: Vimos mucha gente atrapada en medio del barro. La mitad de su cuerpo estaba dentro del barro y buscaban ayuda. Pero no había ningún lugar donde aterrizar, ni siquiera un lugar donde lanzarse para el rescate.

FLORIDO: Thapa dijo que pudo encontrar sobrevivientes en algunas partes accesibles de la región montañosa, aunque muchas personas estaban en mal estado.

THAPA: Personalmente, evacué a más de 120 personas. Están embarrados, como en la cara, en las piernas, pueden tener rasguños en el cuerpo, manos rotas, piernas rotas y están aterrorizados, ya sabes, sin poder hablar.

CHANG: Pero sí nos habló de un hombre que pudo hablar con él.

THAPA: Tenía 10 personas en la familia, de las cuales perdió nueve delante de sus ojos.

CHANG: Thapa ha estado transportando a las personas más gravemente heridas a Katmandú, la capital de Nepal, y al resto a una zona de preparación más cercana. Pero todavía hay muchos más varados.

FLORIDO: Hoy dijo que tuvo que dejar a varios cientos de personas refugiadas en un túnel. El tiempo empeoró demasiado para volar.

THAPA: Pero son muy seguros y tienen suficiente comida para comer. Simplemente continuaremos con tales misiones.

FLORIDO: Dice que volverá al aire mañana para ayudar a rescatar al resto.

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