Rally de Paraguay: ES17: Pajari bien situado, Fourmaux sobremotivado

REFLEJOS

En esta súper especial atípica, ahogada por la lluvia durante la noche, las diferencias fueron enormes con un deterioro muy rápido de las condiciones. Partiendo en primera posición, Takamoto Katsuta aprovechó esta ventaja para adelantar a sus dos perseguidores en la pista, Thierry Neuville y Sébastien Ogier.

A pesar de un orden de salida complicado, Adrien Fourmaux logró el cuarto tiempo y, sobre todo, arrebató otros nueve segundos a Elfyn Evans, que se encuentra en grandes dificultades en este recorrido cada vez más resbaladizo. Autor de una jornada notable, el francés se recuperó a sólo 3s3 de su oponente.

Delante, Sami Pajari ha gestionado bien esta última trampa del día y todavía tiene unos veinte segundos de margen sobre Hayden Paddon.

Para el quinto puesto, Oliver Solberg finalmente superó a Josh McErlean.

En WRC2, Diego Domínguez encontró un margen más cómodo frente a Gus Greensmith, que se perdió esta especial. En sexta posición, Yohan Rossel mantiene una ventaja de sólo siete segundos sobre Nikolay Gryazin.

TEXTO EN VIVO

REACCIONES DEL CONDUCTOR

Neuville

2:49.3 El camino está muy resbaladizo y es bastante complicado. Creo que el camino será más rápido sobre tierra, pero más lento sobre asfalto. Ogier

2:52.2 Hay mucha gente. Este es el tipo de evento que necesitamos para los fans; Aunque no refleja puro rally, es espectacular. Esto es lo que se necesita para que aquellos que no van a las ofertas especiales quieran ir y echar un vistazo. Armstrong

2:58.5 Estaba realmente muy resbaladizo y algunas de las curvas de la sección central eran tan suaves como el hielo. Incluso en el asfalto, tuve algunos problemas para encontrar el ritmo. solberg

2:56.4 Cada vez es más difícil y resbaladizo. Esta tarde no tenía tantos neumáticos para rotar como los demás. Intenté hacerlo lo mejor que pude en estas condiciones, pero el resultado no fue excelente. McErlean

3;03.7 Simplemente nos deslizamos hacia afuera; imposible encontrar el agarre necesario para girar. Evidentemente los neumáticos también estaban bastante gastados. Fourmaux

2:55.1 ¡Es bastante loco, el agarre siguió cambiando y no fue fácil! evans

3:04.9 ¿9? En realidad ? Paddón

3:03.9 Creo que lo que empeora las cosas es que todos conducimos con neumáticos bastante desgastados. Muchos conductores se salen de la línea, lo que la hace cada vez más embarrada. Quizás sea un buen calentamiento para mañana. Cerámica A Domínguez Es simplemente increíble: la cantidad de fans, la pasión que tienen. Realmente increíble. No tengo palabras. Greensmith No perdí el tiempo por la estrategia. Simplemente me salí del camino. No tenía más neumáticos y resbalé; Entonces sí, es bastante molesto.

PRÓXIMO ESPECIAL : ES18- Encarnación 1 (10,21 km) a partir de las 12:05 horas (Dimanche 30 AoÃ»t 2026)