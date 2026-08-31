WRC Paraguay: 3ª victoria consecutiva de Pajari, que presiona a Evans en el campeonato – RTBF News

Tras los abandonos de Neuville, Ogier ykatsuta y los pinchazos de varios pilotos al inicio del rally, cuatro competidores se escaparon rápidamente con vistas a la victoria en Paraguay: Cerámica, Paddón, evans y Fourmaux.

El francés fue el más rápido durante todo el fin de semana, con 9 scratch en total. Pero un pinchazo en la tercera etapa le hizo perder casi dos minutos. Sin embargo, el piloto de Hyundai terminó tercero en el rally después de una impresionante remontada.

Detrás de Fourmaux se encuentra el líder del campeonato, Evans, en cuarta posición. El galés se mostró constante durante todo el fin de semana, pero demasiado reservado para conseguir el podio. Evans se asegura el liderato al sumar puntos importantes en el campeonato, pero ve a su compañero Pajari remontar a 20 puntos.

El finlandés realizó un fin de semana casi perfecto, con una excelente gestión de principio a fin, lo que le permitió buscar una tercera victoria consecutiva tras los éxitos en Estonia y Finlandia. Ganó 25,8 segundos por delante de Hayden Paddon, que no lograba tal resultado desde el Rally de Australia de 2018.