Ruoning Yin elige una opción, Nadaud se alinea – Golf Planète

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Gracias a un espectacular chip-in para birdie en el 18, Ruoning Yin tomó el control exclusivo del Campeonato FM al final de la tercera ronda. Las chinas se adelantan repentinamente a las surcoreanas Sei Young Kim y Hyo Joo Kim, mientras que Nastasia Nadaud tuvo un día mucho más complicado y retrocedió en la clasificación.

Tuvimos que esperar hasta el último hoyo del día en “moving day” para ver Ruoning Yin separarse. Habiendo comenzado el sábado a un tiro del liderato, los chinos firmaron una sólida tarjeta de 68 (-4), concluida de la manera más bella con un chip devuelto para birdie desde fuera del green del 18 para tomar el liderato del Campeonato FM Boston.

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Con -12 después de 54 hoyos, el ex ganador de Campeonato de la PGA femenino de KMPG Por lo tanto, afrontará el último día con una breve pero valiosa ventaja para intentar suceder a su compatriota. Miranda Wang ganador en 2025.

Detrás de ella, la batalla sigue más abierta que nunca. Sei Young Kim primer líder de este torneo pero sin embargo en dificultades el viernes con una tarjeta de 74 (+2), reaccionó perfectamente devolviendo un 67 (-5), la segunda mejor tarjeta entre los aspirantes a los primeros lugares. La surcoreana se une así a su compatriota Hyo Joo Kim con -11 para completar un trío de opciones en el último partido del domingo, este último limitó el daño con un 70 (-2).

Perseguidores organizados pero sin estrellas

Ã€ quatre coups de la tÃªte, Jenny Bae y Somi Lee ocupa el cuarto lugar con -8. Le sigue un grupo de seis jugadores con -7, incluido Allisen Corpuzcolíder al inicio de esta tercera jornada, pero también Laura Coughlin y los suizos Morgane Métraux. El gran perdedor del día, sin embargo, es Miyu Yamashita, La japonesa, también en cabeza el viernes por la noche, cayó con una tarjeta de 75 (+3) y ahora está en -6, seis cuerpos detrás de Yin, aunque está en lo más alto desde el comienzo de la semana gracias a su éxito en Canadá hace unos días.

Entre los grandes favoritos del torneo, Nelly Korda y Jeeno Thitikul El sábado no logró acercarse al liderato. La estadounidense número 1 del mundo firmó su tercera tarjeta de 72 (par), para un total de PAR tras 54 hoyos y una 49ª plaza provisional, lejos del -12 de Ruoning Yin. El tailandés, número 2 del mundo, lo hizo ligeramente mejor con un 71 (-1), pero está a sólo -5 en total, a siete golpes del liderato.

Nadaud se estanca tras su buena segunda ronda

Tras su muy buena tarjeta de 68 (-4) el viernes, Nastasia Nadaud No logró continuar con la misma dinámica. La única francesa que sigue en liza obtuvo un difícil 77 (+5), su peor puntuación de la semana, para caer al +1 en total y al puesto 53.

Una jornada sin la cual evidentemente no pone en duda su estado de forma actual, pero que mantiene a la francesa alejada de los primeros puestos antes de la última vuelta. Para el actual 76° en la Orden al Mérito de LPGAen cuanto a buena parte del pelotón, ahora será cuestión de terminar la semana con una nota más positiva, con la mente ya vuelta hacia Holanda y los Países Bajos. Copa Solheim.

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La tabla de clasificación

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Foto de Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP