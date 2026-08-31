Campeonato de Circuito | Viktor Hovland lidera por un golpe en vísperas de la ronda final

(Atlanta) El noruego Viktor Hovland finalmente logró tomar una pequeña ventaja el sábado durante el Campeonato del Circuito en Atlanta. Para ello, sólo tuvo que terminar realizando seis tiradas consecutivas de al menos siete pies, camino a una tarjeta de 65, cinco bajo par. Todo esto sólo le valió una ventaja de un golpe en un final de temporada en el que todo está por jugarse.

David Ferguson



Prensa asociada



Cuatro de estos putts le dieron birdies y los otros dos hicieron pares. Todos fueron cruciales en vísperas de la ronda final en East Lake, donde cada tiro puede parecer de suma importancia.

Las puntuaciones parecían bajas. Dada la ubicación de algunas banderas, no parecía fácil. Rory McIlroy y Ludvig Aberg notaron las similitudes con el campo de Aronimink, sede del Campeonato PGA más reciente, donde 28 jugadores estaban a dos golpes entre sí a mitad de la tercera ronda.

Sólo 29 golfistas están presentes en East Lake y todos los puntajes de las publicaciones están por debajo del par.

Hovland embocó dos putts de dos metros y medio para birdies al final de la ronda, y su récord general de 195,15 bajo par le da esta ventaja de un golpe sobre Ryan Gerard, un recién llegado al Tour Championship. Gerard completó la tercera ronda con una puntuación de 66, que no se vio empañada por ningún bogey.

FOTO BRETT DAVIS, IMÁGENES IMÁGENES Ryan Gerard tiene un hueco con Viktor Hovland.

Scottie Scheffler (66) y Chris Gotterup (67), quienes entre ellos tienen cinco títulos del PGA Tour este año, estaban tres golpes detrás, con 12 bajo par (198).

A ellos se unieron el favorito del público Adam Scott, de 46 años, y Aberg. Ambos han disparado 65 y buscan su primera victoria este año.

McIlroy, que cometió dos bogeys y se conformó con un par de 18eEl hoyo, un par -5, también estaba entre los contendientes después de haber completado aún una vuelta de 63, que lo sitúa a cinco golpes del liderato. A él se unió Cameron Young, autor de una ronda de 68, a pesar de un doble bogey en el 10.etrou.

“Las clasificaciones están bastante ajustadas, entre 11 y 12 bajo par”, señaló Hovland.

“Vimos 62 en el campo. Realmente podemos conseguir una buena puntuación”, continuó el noruego. Así que fue bueno tener un poco de ventaja, especialmente en el grupo de jugadores que están alrededor de esta puntuación. Son capaces de lograr una ronda perfecta mañana. Eso me da un poco de margen para mañana. Todavía tendré que hacer una ronda bonita y sólida”.

Este domingo está en juego una bolsa de 10 millones de dólares para el ganador, el premio oficial más grande del golf para un solo torneo, así como el título de la Copa FedEx, que viene con una exención de cinco años en el PGA Tour.

Hovland ganó la Copa FedEx en 2023 después de ganar los tres torneos de playoffs y ganar los dos últimos.

En la cima de su arte

El golfista noruego demostró su mejor arte en los greens al final de la ronda: un roll de 11 pies en el 13mi para birdie, uno de 18 pies para salvar el par en 14miun birdie de 11 pies a los 15miuna tirada de dos metros para el par 16mi y sus birdies al final del recorrido.

Gerard lo hizo magníficamente, especialmente en los últimos nueve hoyos. Logró birdies en los dos pares 5 y se mantuvo en la carrera para intentar conseguir su primera victoria este año y, tal vez, asegurar su selección para la Copa Presidentes.

Pero esperar el momento adecuado para atacar fue una verdadera prueba de paciencia.

“Y cuando se presente esta oportunidad, hay que intentar aprovecharla y apretar un poco más el acelerador”, ilustró.

Eso hizo McIlroy, que empezó siete golpes detrás y poco que perder. Pensó que necesitaría otra ronda, como un 63, para siquiera considerar un cuarto título de la Copa FedEx.

FOTO MIKE STEWART, PRENSA ASOCIADA Rory McIlroy dejó siete golpes atrás.

Ha pasado por todas las iteraciones de restablecer los puntos y dar el primer golpe, de cara al final de la temporada. Lo que no recuerda son escenarios en los que hay un tapón en lo más alto de la clasificación o un golfista en el último lugar con un récord de tres bajo par.

Esto demuestra el calibre de los golfistas aquí presentes. Pero también habla del desafío ligeramente diferente que enfrentamos desde el rediseño del curso. Rory McIlroy



Scheffler también realizó una ronda sin el menor bogey, pero lamentó haber perdido algunas oportunidades adicionales de birdie entre 8 y 12 pies.

Sin embargo, está en una buena posición en la clasificación ya que termina una temporada con una consistencia asombrosa que lo coloca en posición de suplantar a Tiger Woods en la clasificación de ganancias de su carrera.

En el corazón de este grupo apretado estaba Scott, que tiene la posibilidad de conseguir su primera victoria desde 2020.

“Es una buena posición, a una distancia de ataque”, analizó Scott. “Pero el campo está tan apretado que tendremos que hacer una muy buena ronda. Creo que hay alguien que está esperando su momento y va a llegar allí”.