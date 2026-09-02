Campeonato del Tour de la PGA | Ryan Gerard y Viktor Hovland a la cabeza tras 36 hoyos

(Atlanta) Ryan Gerard metió una pelota en la copa desde 78 pies en una ronda de 65 el viernes, empatando el liderato del PGA Tour Championship con Viktor Hovland.

David Ferguson



Prensa asociada



El espectacular rollo llegó en el hoyo siete, dándole el cuarto de sus seis birdies (incluido uno en el último hoyo).

En cuanto a Hovland (66), uno de sus cinco birdies lo registró en el duro 15.miHoyo (155 yardas, donde el green es una península).

FOTO COLIN HUBBARD, PRENSA ASOCIADA Victor Hovland

El dúo anotó 130, o 10 golpes bajo par.

Collin Morikawa (67) y Chris Gotterup (67) están un paso por detrás.

Cameron Young impresionó con un 62, acercándose a dos golpes detrás del líder. Está en un punto muerto con el n.oh1 del mundo, Scottie Scheffler (67, incluido un birdie en el último hoyo).

Gerard tiene la vista puesta en la bolsa de 10 millones de dólares y, por supuesto, en una exención de cinco años de la PGA. También hay una cosa: los capitanes elegidos para la Copa Presidentes se anunciarán después del torneo.

“Es difícil no pensar en ello”, dijo Gerard. Sé que un buen resultado aquí me ayudaría mucho”.

Young está compitiendo por Jugador del Año, habiendo ganado el Players Championship y el Cadillac Championship.

Comenzó el Tour Championship con un 70, empatado en el último lugar.

El viernes arregló los primeros nueve en 30 movimientos y completó su ronda con un águila en el 18.midespués de cinco pares seguidos. Un rollo de 40 pies fue el golpe final de su brillante día.

“Puedo estar feliz por esto (el 62), pero eso no cambia el hecho de que hay mucho trabajo por hacer para tener esperanzas de ganar”, dijo Young.

Scheffler ya tenía dos bogeys después de cuatro hoyos. Volvió a la contienda con cinco birdies en seis hoyos, un tramo que abarcó ambas mitades del club de East Lake.

Sólo Robert MacIntyre tiene una puntuación acumulada superior a la normal (tres más, partiendo de un 76). En los últimos nueve, cometió tres bogeys seguidos antes de sufrir un doble bogey.