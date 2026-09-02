“Golf Breaks” (Le Figaro TV): Joyenval, excelencia al estilo americano

Situado entre el desierto de Retz y el bosque de Marly, este club acoge a sus miembros como a una familia.

Un cambio de aires garantizado en el campo de golf de Joyenval, donde nos lleva Laurent Louët en este nuevo número de “Golf Escapes”. Creado en 1992 en el antiguo terreno de una abadía medieval, este club situado en Chambourcy (Yvelines), entre el desierto de Retz y el bosque de Marly, tiene un toque americano que le confiere un encanto particular. El ambiente aquí es familiar y amigable. En cuanto a la excelencia deportiva, está ahí con dos campos de 18 hoyos diseñados por el gran arquitecto, por supuesto estadounidense, Robert Trent Jones (1906-2000).

En la amplia casa club, de lujo moderno y discreto, el director Nicolas Blactot da una cálida bienvenida al redactor jefe de golf del Fígaro. “Estamos aquí en un ambiente de club de campo, con infraestructuras de alta calidad reservadas a socios cuyo número es limitado y que están aquí en casa. desliza el director, que especifica los cuidados especiales reservados a las familias. Disponemos de una escuela de golf, allí se recibe a los niños los miércoles, sábados y domingos. También contamos con un club junior ubicado justo detrás de la piscina.AA”

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Con Sam Testelin, entrenador y director de la escuela de golf, Laurent Louët decide perfeccionar su juego. Más particularmente su desconchado. “Se trata de los accesos alrededor del green”, recuerda el profesional. Y es un planteamiento rodante el que se le exige al presentador de “Golf Breaks”. Resultado: el alumno tiende a rascar un poco el suelo. “Tus pies están demasiado separados, lo que fomenta el movimiento lateral de derecha a izquierda, El entrenador analiza inmediatamente. Cuanto más restringidos estén tus pies, del ancho de la cabeza de un palo, más podrás girar tu cuerpo. Y esto con una noción de equilibrio, acuerdo y rotación.AA” ¡Inmediatamente, el periodista realiza otro truco perfectamente exitoso!

Laurent Louët y su profesor se propusieron conquistar el hoyo número 11 del campo de Retz (el otro hoyo 18 se llama Marly). En este par 3 con un gran obstáculo de agua, que lo asemeja al hoyo 16 de Augusta, Sam Testelin hace un swing fluido y luego un birdie. El periodista muestra una gran confianza incluso si su bola cae fuera del green. ¡La oportunidad para él de hacer una aproximación rodante, terminando con un bogey honorable! Luego, en el campo de prácticas, el entrenador observa a su aprendiz realizar algunos golpes de hierro 7. Estas son analizadas por un Trackman, una máquina que mide la velocidad y el efecto de las bolas. Llama la atención la interpretación del entrenador: “Es el mismo fallo que el desconchado. Tu cuerpo no gira lo suficiente y tienes demasiado movimiento lateral”.

Reúnase también con el presidente Stéphane Grizot. “El lema de nuestro club: recibimos a los socios como si fueran una familia y a nuestros invitados como si fueran socios”. dice este hombre que es un competidor formidable, cinco veces ganador del campeonato de Joyenval. Por último, el propietario del lugar está tanto más apegado a los valores familiares cuanto que su hermano, Pascal Grizot, es el presidente de la Federación Francesa de Golf.