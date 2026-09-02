Noticias de transferencia del Tottenham: los Spurs avanzan en el movimiento por Iliman Ndiaye con Richarlison listo para regresar al Everton

Richarlison es uno de los tres jugadores que, según De Zerbi, han pedido dejar el Tottenham.

Él, Kevin Danso y Pape Matar Sarr han sido vinculados con salidas de los Spurs y ninguno fue incluido en el equipo de partido de De Zerbi cuando Tottenham perdió 2-0 en casa ante Newcastle el sábado.

Cuando se le preguntó sobre su estado después de la derrota, De Zerbi dijo: “Richarlison, no lo sé. Dijo muchas veces que quiere irse.

“Danso vino a verme hace dos días y me dijo que quiere irse y Pape Sarr lo mismo, pero sufrió una pequeña lesión, pero ya está casi listo para entrenar.

“Tengo muy buenas relaciones, pero si quieren irse, tienen que traer la solución, la solución económica, al club, y pueden irse”.

Los Spurs han gastado más de £300 millones este verano en un esfuerzo por restaurar su ventaja competitiva luego de terminar consecutivamente en el puesto 17 de la Premier League.

Pero Tottenham está al final de la tabla, habiendo perdido sus dos primeros partidos ante Brentford y Newcastle y sin marcar ningún gol.

Con 11 goles, Richarlison fue el máximo goleador del Tottenham la temporada pasada y una figura clave durante su lucha por la supervivencia de la Premier League, que se aseguró en la última jornada.

A principios de agosto, De Zerbi dijo que el brasileño no estaba seguro de su futuro y señaló que “no es fácil encontrar otro delantero como Richarlison”.

La semana pasada, el delantero del Manchester City Omar Marmoush se unió a los Spurs en calidad de préstamo y reemplazó a Richarlison en el once inicial de De Zerbi contra el Newcastle.

Las oportunidades de Danso en el primer equipo pueden ser limitadas esta temporada, ya que Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke llegan para luchar por su lugar en la defensa central, donde Micky van de Ven se aseguró el lugar con la firma de un nuevo contrato y la concesión de la capitanía.

Sunderland hizo una oferta para tomar a Danso, que tiene 36 partidos internacionales con Austria, en préstamo por una temporada, pero los Spurs la rechazaron.

En el mediocampo, las posibilidades de Sarr de jugar se han visto impactadas por las llegadas de Mateus Fernandes y Sandro Tonali al principio de la ventana, mientras Tottenham inició su verano de transferencias rompiendo el récord del club dos veces en una semana.

El internacional senegalés, de 23 años, ha despertado el interés de varios clubes, incluidos varios de la Premier League y el Besiktas turco.

Sin embargo, se entiende que la Juventus confía en ganar la carrera por su firma en un acuerdo de préstamo que incluye una obligación condicional de compra.