Los candidatos progresistas al Senado acumulan victorias en las primarias incluso cuando gastan más: Desde Politics Desk

Bienvenido a Desde el escritorio de políticaun boletín diario que le ofrece los últimos informes y análisis del equipo de NBC News Politics de la Casa Blanca, el Capitolio y la campaña electoral.

En la edición de hoy, analizamos las consecuencias de las primarias de anoche en Massachusetts y algunos nuevos acontecimientos sobre la actividad de campaña del presidente Donald Trump este otoño.

—Adam Wollner

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Los candidatos progresistas al Senado acumulan victorias en las primarias incluso cuando gastan más que ellos

Por Adam Wollner y Bridget Bowman

Durante el último mes, una serie de candidatos progresistas al Senado salieron victoriosos de sus primarias a pesar de haber gastado mucho más que en las ondas de radio.

El último ejemplo se produjo anoche en Massachusetts, donde el Senador. Ed Markeyde 80 años, se defendió cómodamente de un desafío del representante. Seth Moulton47. Markey logró superar las preocupaciones sobre su edad al promocionar su apoyo a políticas como el Green New Deal y “Medicare para todos”.

Incluso como titular en la carrera, Markey enfrentó una desventaja de casi 2-1 en gasto en publicidad: Moulton y los grupos externos que lo apoyaban gastaron $7 millones en comparación con $3,9 millones del lado pro-Markey, según AdImpact.

Esa brecha fue aún mayor en las competitivas primarias demócratas de agosto, que presentaron enfrentamientos entre progresistas y moderados. En Michigan, el representante Haley Stevens y grupos externos de apoyo invirtieron 31,3 millones de dólares en anuncios, pero aún así se quedó corta frente al ex funcionario de salud pública. Abdul El Sayedque vio cómo se gastaban 6,6 millones de dólares en su nombre.

En Minnesota, el representante Angie Craig tenía una ventaja en inversión publicitaria de $19,7 millones a $4,7 millones sobre el Vicegobernador. Peggy Flanaganque logró la victoria. Y en Florida, el representante estatal. angie nixonun socialista democrático, logró una de las mayores sorpresas de la temporada de primarias al derrotar al ex asistente del Consejo de Seguridad Nacional. Alex Vindman. La campaña de Nixon había gastado sólo 66.000 dólares en anuncios, en comparación con casi 2,2 millones de dólares para Vindman.

Tener este tipo de ventaja financiera suele ser fundamental, especialmente en las batallas primarias que no atraen el mismo nivel de participación de votantes que las elecciones generales. Pero estos resultados resaltan cómo el viento ha estado a favor de muchos candidatos progresistas este año, con los votantes demócratas clamando por un tipo diferente de liderazgo tras la desinfladora derrota del partido en las elecciones de 2024.

Los titulares de Massachusetts sobreviven en medio de una brutal temporada de primarias para los demócratas del Congreso

Análisis de Scott Bland

Además del Sen. Ed Markeyotros dos demócratas de Massachusetts derrotaron anoche a rivales más jóvenes en sus primarias: los representantes. Esteban Lynch y Richard Neal. Sin embargo, cabe destacar que ambos obtuvieron menos del 60% de los votos.

De 2000 a 2024, alrededor del 8,7% de los miembros de la Cámara que se postularon para la reelección recibieron menos de dos tercios del apoyo en las primarias del partido, según un análisis de datos electorales de NBC News. Un poco más de republicanos que de demócratas enfrentaron carreras más reñidas en este período, mientras el Partido Republicano en particular luchaba con la transformación y la disrupción, desde el movimiento del Tea Party hasta el Donald Trump era.

Sin embargo, en 2026, es mucho más probable que los demócratas enfrenten primarias reñidas: casi 1 de cada 5 titulares demócratas de la Cámara de Representantes quedaron por debajo de los dos tercios de apoyo en sus primarias, según muestra una revisión de los resultados de este año.

Un total de 11 titulares de la Cámara, incluidos siete demócratas, han perdido sus primarias este año. Y dos senadores republicanos… Bill Cassidy de Luisiana y Juan Cornyn de Texas, se les negó la reelección.

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Grupo pro-Trump promociona al presidente en nuevos anuncios antes de las elecciones intermedias

Por Bridget Bowman

Un pro-Triunfo Un grupo llamado Securing American Greatness ha lanzado nuevos anuncios de televisión promocionando al presidente.

Un anuncio presenta al presidente y director ejecutivo de UFC Dana Blanco llamando a Trump “la persona más dura y resistente que he conocido”. El anuncio también incluye imágenes de Trump diciendo: “Nuestra principal prioridad será crear una nación orgullosa, próspera y libre”.

El otro anuncio destaca la presión del presidente para reducir los impuestos, bajar los precios de los huevos y los medicamentos recetados, y hacer que las empresas tecnológicas “satisfagan sus propias necesidades energéticas para que los precios de nadie suban”.

El grupo, que es el brazo sin fines de lucro del súper PAC MAGA Inc. alineado con Trump, ha gastado casi $1 millón en la compra de publicidad por cable a nivel nacional, según AdImpact.

Los nuevos anuncios llegan en medio de preguntas sobre los planes de MAGA Inc. para las elecciones de mitad de período, y los últimos informes financieros de campaña indican que el grupo tiene más de 400 millones de dólares para gastar.

Mientras tanto, Mónica Alba informa que Trump planea recibir a legisladores republicanos en carreras competitivas esta noche para una cena en el Jardín de las Rosas, según un funcionario de la Casa Blanca.

La lista de invitados incluye a los Representantes. Derrick Van Orden de Wisconsin, Tom Barrett de Míchigan y mike collins de Georgia, que se postula para el Senado.

Trump también dijo hoy en la Oficina Oval que viajaría a Alaska para hacer campaña para el senador republicano. Daniel Sullivan. La votación allí ya ha finalizado: Sullivan se enfrentará a otros dos republicanos y al ex representante. María Peltolademócrata, en una elección por orden de preferencia.

ðŸ—žï¸ Las otras noticias destacadas de hoy ðŸ›£ï¸ Tras la pista: Jonathan Allen habló con votantes republicanos en Ohio que están sopesando si votar por el representante. Max Miller nuevamente en medio de acusaciones de abuso, que el congresista niega. Leer más â†’

habló con votantes republicanos en Ohio que están sopesando si votar por el representante. nuevamente en medio de acusaciones de abuso, que el congresista niega. Leer más â†’ ðŸ—³ï¸ Vigilancia de la votación: Los funcionarios del condado de Tarrant, el tercero más poblado de Texas, votaron a favor de reducir el número de centros de votación para las elecciones de este otoño en casi un 30% en comparación con las últimas elecciones intermedias. Leer más â†’

Los funcionarios del condado de Tarrant, el tercero más poblado de Texas, votaron a favor de reducir el número de centros de votación para las elecciones de este otoño en casi un 30% en comparación con las últimas elecciones intermedias. Leer más â†’ ðŸ”µ Establecimiento de la agenda: La atención sanitaria encabeza la lista de tareas pendientes de los demócratas si obtienen el control de la Cámara, pero aún no hay consenso sobre cómo sería su primer proyecto de ley. Leer más â†’

La atención sanitaria encabeza la lista de tareas pendientes de los demócratas si obtienen el control de la Cámara, pero aún no hay consenso sobre cómo sería su primer proyecto de ley. Leer más â†’ ðŸ¥Š Noche de pelea: Sen. Pete Ricketts republicano por Neb., se lanzó a la ofensiva contra un oponente independiente Daniel Osborn en un debate anoche, llamándolo repetidamente “Dan Demócrata” y asociando su campaña con los socialistas democráticos. Leer más â†’

Sen. republicano por Neb., se lanzó a la ofensiva contra un oponente independiente en un debate anoche, llamándolo repetidamente “Dan Demócrata” y asociando su campaña con los socialistas democráticos. Leer más â†’ ðŸ¤– Reacción del centro de datos: Los votantes de Independence, Missouri, recordaron a un miembro del concejo municipal que ha servido durante más de una década, reprendiendo su apoyo a miles de millones de dólares en exenciones fiscales para un centro de datos de IA propuesto. Leer más â†’

Los votantes de Independence, Missouri, recordaron a un miembro del concejo municipal que ha servido durante más de una década, reprendiendo su apoyo a miles de millones de dólares en exenciones fiscales para un centro de datos de IA propuesto. Leer más â†’ ðŸŽ™ï¸ Nuevas fronteras: vicepresidente JD Vance advirtió sobre los peligros de la IA en una nueva entrevista en podcast y dijo que no se sorprendería si viviéramos en el “fin de los tiempos” y el Anticristo estuviera caminando sobre la Tierra. Leer más â†’

Eso es todo desde el Departamento de Política por ahora. El boletín de hoy fue elaborado por Adam Wollner y Lauren Zola.

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